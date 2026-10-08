Лишь 5% доживали до 60: историк раскрыл, сколько действительно жили в Средневековье

Представление о жизни в Средние века часто сводится к короткой фразе: люди якобы редко доживали до 30 лет. Однако такая оценка вводит в заблуждение. Низкая средняя продолжительность жизни в значительной степени объясняется огромной младенческой смертностью, а не тем, что взрослые обязательно умирали молодыми.

Средневековые укрепления Каркассона во Франции - иллюстрация к материалу о жизни людей в Средневековье. Фото: bmsgator / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Если бы человек пережил самые опасные первые годы жизни, его перспективы могли быть значительно лучше. В то же время детство оставалось серьезным испытанием. По приведенным историком данным, примерно половина людей не доживала даже до 21 года. Именно этот показатель оказывал существенное влияние на общую статистику.

Почему цифра в 30 лет вводит в заблуждение

Когда говорят, что в Средневековье люди жили около 30 лет, это не значит, что каждый взрослый умирал в таком возрасте. В средние показатели включались дети, умиравшие в первые годы жизни. Поэтому общая цифра продолжительности жизни резко снижалась.

Для тех, кому удавалось одолеть детство, ситуация выглядела иначе. Человек мог прожить еще многие десятилетия, хотя старость также была далеко не гарантированной.

До 60 лет доживали единицы

По оценке, которую приводит историк в материале HistoryExtra, всего около 5% людей достигали 60-летнего возраста. Это показывает, насколько сложна была долгая жизнь при средневековых условиях.

В то же время отдельные люди могли прожить значительно дольше — до 70 или даже 80 лет. Поэтому утверждение о том, что все жители Средневековья умирали примерно в 30 лет, — миф.

На продолжительность жизни влияли болезни, инфекции, войны, голод, травмы и опасности, связанные с родами. Но главная причина низкой средней статистики заключалась именно в высокой смертности детей.

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