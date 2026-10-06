Чорні коти, кажани та відьми: чому саме вони стали символами Геловіну

Геловін важко уявити без чорних котів, кажанів та відьом. Ці образи давно стали невіддільною частиною святкового декору, костюмів і тематичних вечірок. Але їхня поява на Геловін не випадкова — за кожним символом стоять давні уявлення людей про темряву, смерть і надприродне.

Чорні коти, кажани та відьми стали впізнаваними символами Хелловіну завдяки давнім забобонам і містичним уявленням. Фото: Фото: BiljaST / Pixabay

Чому чорні коти опинилися серед символів

Чорні коти століттями були пов'язані з містичними віруваннями. У середньовічній Європі їх нерідко вважали супутниками відьом, а іноді й пов'язували із самими відьмами. Через це чорна кішка поступово перетворилася на символ чаклунства та поганих прикмет.

Особливо міцно цей образ закріпився в культурі, де історії про відьом, магію та нечисту силу перепліталися із забобонами. Згодом чорний кіт став одним із найвпізнаваніших персонажів моторошної атмосфери Геловіну, хоча реального зв'язку між тваринами та надприродними явищами, звичайно, немає.

Звідки взялися кажани та відьми

Кажани стали частиною геловінської символіки не лише через свій нічний спосіб життя. Їх приваблювали вогні великих осінніх багать, які в давнину були важливою частиною сезонних свят. У темряві люди могли бачити, як кажани кружляють навколо полум'я, і це додавало їм моторошного образу.

Відьми ж безпосередньо пов'язані з історіями про чаклунство та надприродні сили. Їхній традиційний образ — загострений капелюх, мітла, темний одяг і казан — формувався протягом тривалого часу під впливом фольклору, мистецтва та популярної культури.

Геловін увібрав у себе безліч старих вірувань і образів, поступово перетворивши їх на знайомі сучасні символи. Саме тому чорні коти, кажани та відьми сьогодні сприймаються як невід'ємна частина цього свята, хоча їхня історія значно давніша за сучасну традицію святкування Геловіну.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, звідки насправді пішла традиція прикрашати гарбузи на Геловін