Гарбузи тут ні до чого: звідки насправді пішла традиція прикрашати їх на Геловін

Гарбузи давно стали одним із головних символів Геловіну, але ця традиція виникла не з них. Звичай створювати моторошні ліхтарі має значно давніше коріння і пов'язаний із кельтським святом Самайн.

Різьблена гарбузова голова - один із найвідоміших символів Геловіна. Фото: SzaboJanos / Pixabay

Самайн і ліхтарі з овочів

У ранньосередньовічних кельтів Самайн був святом, пов'язаним із циклом життя і смерті. Вважалося, що в ніч на 31 жовтня межа між світом живих і потойбіччям стає особливо тонкою, тому духи можуть з'являтися серед людей.

Щоб захиститися від них, люди вирізали моторошні обличчя на овочах і робили своєрідні ліхтарі. Найчастіше для цього використовували ріпу, хоча також могли брати картоплю або буряк. Такі овочеві ліхтарі мали відлякувати духів, які, за повір'ями, могли шукати людські тіла.

Згодом християнська традиція пов'язала святкування Самайну з Днем усіх святих 1 листопада. Переддень цього свята отримав назву All Hallows' Eve, яка з часом перетворилася на Halloween. А разом з ірландськими переселенцями традиція овочевих ліхтарів потрапила до Північної Америки.

Чому замість ріпи обрали гарбуз

Саме в Америці звичай змінився. Ріпа була невеликою, і її було значно складніше вирізати, тоді як великі північноамериканські гарбузи виявилися набагато зручнішими для створення ліхтарів. Так гарбуз поступово витіснив інші овочі та став одним із найвідоміших символів Геловіну.

З часом змінився і сам підхід до прикрашання. Сьогодні гарбузи не лише вирізають, а й розфарбовують, прикрашають папером та іншими матеріалами або навіть скульптурно обробляють. Це дає більше простору для творчості, а також є безпечнішим варіантом для дітей, яким не варто користуватися великими ножами.

Тож сучасний геловінський гарбуз — це вже не просто захист від духів, а передусім спосіб проявити фантазію. Проте за яскравими прикрасами досі зберігається зв'язок із давньою традицією, яка почалася задовго до появи звичного нам гарбуза.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Геловін довів до суду: через що люди подавали найдивніші позови