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Легенда в кишені: як швейцарський армійський ніж став іконою дизайну та надійності

Від армійського інструмента до експоната MoMA: як компактний ніж став одним із найвідоміших предметів промислового дизайну.

2 вересня 2026, 19:26
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Сергій Кречмаровський

Швейцарський армійський ніж давно став символом практичності. Компактний корпус поєднує кілька інструментів, а червоне руків’я з хрестом і щитом зробило його впізнаваним у всьому світі. Але його історія почалася з потреб швейцарської армії.

Легенда в кишені: як швейцарський армійський ніж став іконою дизайну та надійності

Швейцарський армійський ніж Victorinox у відкритому вигляді. Автор: Jonas Bergsten. Джерело: Wikimedia Commons

Від армії до культового ножа

Наприкінці XIX століття швейцарська армія вирішила забезпечити солдатів складаним ножем для повсякденних завдань та обслуговування гвинтівки. Перший армійський варіант з’явився 1890 року і включав лезо, викрутку, шило та відкривачку для консервів.

Перші 15 тисяч ножів виготовили в Німеччині, оскільки швейцарська промисловість ще не мала необхідних потужностей. У 1891 році Карл Ельзенер почав постачати ножі швейцарській армії.

Знаменита офіцерська модель з’явилася пізніше. У 1896 році Ельзенер розробив конструкцію з двома лезами та штопором, а 1897-го зареєстрував "Оригінальний швейцарський офіцерський і спортивний ніж". Саме вона стала основою майбутнього Swiss Army Knife.

Від інструмента до експоната MoMA

Секрет успіху виявився простим: в одному компактному корпусі можна було об’єднати кілька корисних інструментів. Згодом Victorinox створювала нові версії для різних завдань.

Знайомий хрест зі щитом став торговельною маркою 1909 року. Назва Victorinox з’явилася 1921-го й об’єднала ім’я Вікторії, матері Ельзенера, та позначення нержавійної сталі Inox.

Сьогодні швейцарський ніж — не лише практичний інструмент, а й визнаний зразок промислового дизайну. У колекції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку перебуває Victorinox Swiss Officers' Knife Champion №5012 1968 року. Він поєднує 16 лез та пристосувань, що виконують 29 функцій.

Так армійський інструмент перетворився на світовий символ функціонального дизайну.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, яке незвичайне озброєння використовували американські розвідники.



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