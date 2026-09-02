Легенда в кармане: как швейцарский армейский нож стал иконой дизайна и надежности

Швейцарский армейский нож давно стал символом практичности. Компактный корпус объединяет несколько инструментов, а красная рукоять с крестом и щитом сделала его узнаваемым во всём мире. Но его история началась с потребностей швейцарской армии.

Швейцарский армейский нож Victorinox в открытом виде. Автор: Jonas Bergsten. Источник: Wikimedia Commons

От армии к культовому ножу

В конце XIX века швейцарская армия решила снабдить солдат складным ножом для повседневных задач и обслуживания винтовки. Первый армейский вариант появился в 1890 году и включал лезвие, отвёртку, шило и открывалку для консервов.

Первые 15 тысяч ножей изготовили в Германии, поскольку швейцарская промышленность ещё не имела необходимых мощностей. В 1891 году Карл Эльзенер начал поставлять ножи швейцарской армии.

Знаменитая офицерская модель появилась позже. В 1896 году Эльзенер разработал конструкцию с двумя лезвиями и штопором, а в 1897-м зарегистрировал "Оригинальный швейцарский офицерский и спортивный нож". Именно она стала основой будущего Swiss Army Knife.

От инструмента до экспоната MoMA

Секрет успеха оказался простым: в одном компактном корпусе можно было объединить несколько полезных инструментов. Со временем Victorinox создавала новые версии для разных задач.

Знакомый крест со щитом стал торговой маркой в 1909 году. Название Victorinox появилось в 1921-м и объединило имя Виктории, матери Эльзенера, и обозначение нержавеющей стали Inox.

Сегодня швейцарский нож — не только практичный инструмент, но и признанный образец промышленного дизайна. В коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке находится Victorinox Swiss Officers' Knife Champion №5012 1968 года. Он объединяет 16 лезвий и приспособлений, выполняющих 29 функций.

Так армейский инструмент превратился в мировой символ функционального дизайна.

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