Кава без кави та кальмари з цибулі: що їли іспанці в роки післявоєнного голоду

Після Громадянської війни Іспанія зіткнулася з важкою продовольчою кризою. Коли звичних продуктів не вистачало, іспанцям доводилося буквально вигадувати заміну звичним стравам.

Картка продовольчого раціонування в Іспанії, 1945 рік. Автор: Falconaumanni. Джерело: Wikimedia Commons

Роки голоду почалися після завершення Громадянської війни у 1939 році й тривали до початку 1950-х. Особливо важким був період у 1939–1942 роках. За оцінкою історика Мігеля Анхеля дель Арко Бланко з Університету Гранади, за цей час близько 200 тисяч людей померли від голоду.

Тортилья без яєць і картоплі

Одним із найнезвичайніших прикладів стала спроба зберегти традицію приготування іспанської тортильї, коли не було ні яєць, ні картоплі. Замість картоплі використовували розмочений хліб і цибулю, а суміш води, харчової соди та невеликої кількості олії мала імітувати яйце.

Подібна винахідливість проявлялася й в інших стравах. "Смажених кальмарів" готували з кілець цибулі, а замість хека використовували солону тріску.

Навіть ранкова кава часто існувала лише в назві. Її замінювала суміш ячменю, солоду та цикорію. Такі напої давали змогу хоча б частково зберегти звичний ритуал сніданку.

Їжа з того, що було

Рецепти воєнних і післявоєнних років збирала та записувала іспанська кулінарна авторка Берта Альварес Акаль. Приводом для її дослідження став зошит із рецептами, який належав її двоюрідній бабусі. Деякі страви авторка книги згодом приготувала заново й виявила, що окремі рецепти з простих продуктів справді виходили несподівано смачними.

Але реальність була набагато важчою за кулінарні експерименти. У таких містах, як Мадрид, Барселона та Валенсія, нестача їжі була особливо гострою. На стіл потрапляли продукти, які раніше призначалися для худоби, а дефіцит білка змушував людей шукати практично будь-які джерела їжі.

Сьогодні ці рецепти нагадують не стільки про незвичайну кухню, скільки про те, наскільки винахідливими людям доводилося ставати заради виживання.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про страшну історію "Чорної вечері" у Шотландії.