Запросили на обід і стратили: страшна історія "Чорного обіду" в Шотландії

У шотландській історії зберігся один із найпохмуріших сюжетів про зраду. Його називають "Чорним обідом" — подією, яка сталася в Единбурзькому замку 1440 року.

Едінбурзький замок, де в 1440 році відбувся знаменитий "Чорний обід". Фото: dun_deagh / Wikimedia Commons

Головними героями стали 16-річний Вільям Дуглас, шостий граф Дуглас, та його молодший брат Девід. Братів запросили на бенкет до десятирічного короля Шотландії Якова II. За столом, згідно з пізньою легендою, перед гостями поставили страву з головою чорного бика. Цей символ нібито означав смертний вирок.

Після застілля братів схопили. Незважаючи на юний вік, Вільяма та Девіда звинуватили в політичній загрозі й незабаром стратили. Вважається, що розправа була пов'язана з боротьбою за вплив при дворі малолітнього короля.

Однак найзнаменитіша деталь цієї історії може бути не цілком достовірною. Джерела розходяться в описі подій. Деякі хроніки не згадують про голову чорного бика і вказують, що братів могли заарештувати практично відразу після прибуття в замок. Тому історики розглядають цю частину оповідання як можливу пізню легенду.

Сама подія стала одним із відомих прикладів політичної зради в середньовічній Шотландії. Пізніше історія набула ще більшої популярності завдяки літературі та масовій культурі.

Дослідники відзначають схожість "Чорного обіду" з "Червоним весіллям" із циклу Джорджа Р. Р. Мартіна "Пісня льоду та полум'я". В обох випадках гості опиняються в ситуації, коли безпечне, на перший погляд, гуляння несподівано перетворюється на пастку. Однак "Чорний обід" не був єдиним прототипом сцени з "Гри престолів" — Мартін використав кілька історичних подій та мотивів.

Сьогодні історія братів Дуглас залишається однією з найвідоміших легенд Единбурзького замку. Вона нагадує, що в середньовічній політиці запрошення на королівський бенкет далеко не завжди означало безпеку.

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