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Пригласили на обед и казнили: страшная история "Чёрного обеда" в Шотландии

В 1440 году двое братьев прибыли на пир в Эдинбургский замок, но после обеда их ждала смерть. Эта история считается одним из источников вдохновения для "Красной свадьбы" в "Игре престолов".

31 августа 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

В шотландской истории сохранился один из самых мрачных сюжетов о предательстве. Его называют "Чёрным обедом" — событием, которое произошло в Эдинбургском замке в 1440 году.

Пригласили на обед и казнили: страшная история "Чёрного обеда" в Шотландии

Эдинбургский замок, где в 1440 году произошёл знаменитый "Чёрный обед". Фото: dun_deagh / Wikimedia Commons

Главными героями стали 16-летний Уильям Дуглас, шестой граф Дуглас, и его младший брат Дэвид. Братьев пригласили на пир к десятилетнему королю Шотландии Якову II. За столом, согласно поздней легенде, перед гостями поставили блюдо с головой чёрного быка. Этот символ якобы означал смертный приговор.

После застолья братьев схватили. Несмотря на юный возраст, Уильяма и Дэвида обвинили в политической угрозе и вскоре казнили. Считается, что расправа была связана с борьбой за влияние при дворе малолетнего короля.

Однако самая знаменитая деталь этой истории может быть не вполне достоверной. Источники расходятся в описании событий. Некоторые хроники не упоминают голову чёрного быка и указывают, что братьев могли арестовать практически сразу после прибытия в замок. Поэтому историки рассматривают эту часть рассказа как возможную позднюю легенду.

Само событие стало одним из известных примеров политического предательства в средневековой Шотландии. Позднее история приобрела ещё большую популярность благодаря литературе и массовой культуре.

Исследователи отмечают сходство "Чёрного обеда" с "Красной свадьбой" из цикла Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь льда и огня". В обоих случаях гости оказываются в положении, когда безопасное, на первый взгляд, застолье неожиданно превращается в ловушку. Однако "Чёрный обед" не был единственным прототипом сцены из "Игры престолов" — Мартин использовал несколько исторических событий и мотивов.

Сегодня история братьев Дуглас остаётся одной из самых известных легенд Эдинбургского замка. Она напоминает, что в средневековой политике приглашение на королевский пир далеко не всегда означало безопасность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про Нойшванштайн — сказочный замок, который вдохновил Disney.



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