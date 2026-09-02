Кофе без кофе и кальмары из лука: что ели испанцы в годы послевоенного голода

После Гражданской войны Испания столкнулась с тяжёлым продовольственным кризисом. Когда привычных продуктов не хватало, испанцам приходилось буквально изобретать замену привычным блюдам.

Карточка продовольственного рационирования в Испании, 1945 год. Автор: Falconaumanni. Источник: Wikimedia Commons

Годы голода начались после окончания Гражданской войны в 1939 году и продолжались до начала 1950-х. Особенно тяжёлым период оказался в 1939–1942 годах. По оценке историка Мигеля Анхеля дель Арко Бланко из Университета Гранады, за это время около 200 тысяч человек умерли от голода.

Тортилья без яиц и картофеля

Одним из самых необычных примеров стала попытка сохранить традицию приготовления испанской тортильи, когда не было ни яиц, ни картофеля. Вместо картофеля использовали размоченный хлеб и лук, а смесь воды, пищевой соды и небольшого количества масла должна была имитировать яйцо.

Похожая изобретательность проявлялась и в других блюдах. "Жареные кальмары" готовили из колец лука, а вместо хека использовали солёную треску.

Даже утренний кофе часто существовал только в названии. Его заменяла смесь ячменя, солода и цикория. Такие напитки позволяли хотя бы частично сохранить привычный ритуал завтрака.

Еда из того, что было

Рецепты военных и послевоенных лет собирала и записывала испанский кулинарный автор Берта Альварес Акаль. Поводом для её исследования стала тетрадь с рецептами, принадлежавшая двоюродной бабушке. Некоторые блюда автор книги позже приготовила заново и обнаружила, что отдельные рецепты из простых продуктов действительно получались неожиданно вкусными.

Но реальность была гораздо тяжелее кулинарных экспериментов. В городах вроде Мадрида, Барселоны и Валенсии нехватка еды была особенно острой. На стол попадали продукты, которые раньше предназначались для скота, а дефицит белка заставлял людей искать практически любые источники пищи.

Эти рецепты сегодня напоминают не столько о необычной кухне, сколько о том, насколько изобретательными людям приходилось становиться ради выживания.

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