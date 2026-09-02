Кофе без кофе и кальмары из лука: что ели испанцы в годы послевоенного голода

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Сергій Кречмаровський
После Гражданской войны Испания столкнулась с тяжёлым продовольственным кризисом. Когда привычных продуктов не хватало, испанцам приходилось буквально изобретать замену привычным блюдам.
Карточка продовольственного рационирования в Испании, 1945 год. Автор: Falconaumanni. Источник: Wikimedia Commons
Годы голода начались после окончания Гражданской войны в 1939 году и продолжались до начала 1950-х. Особенно тяжёлым период оказался в 1939–1942 годах. По оценке историка Мигеля Анхеля дель Арко Бланко из Университета Гранады, за это время около 200 тысяч человек умерли от голода.
Одним из самых необычных примеров стала попытка сохранить традицию приготовления испанской тортильи, когда не было ни яиц, ни картофеля. Вместо картофеля использовали размоченный хлеб и лук, а смесь воды, пищевой соды и небольшого количества масла должна была имитировать яйцо.
Похожая изобретательность проявлялась и в других блюдах. "Жареные кальмары" готовили из колец лука, а вместо хека использовали солёную треску.
Даже утренний кофе часто существовал только в названии. Его заменяла смесь ячменя, солода и цикория. Такие напитки позволяли хотя бы частично сохранить привычный ритуал завтрака.
Рецепты военных и послевоенных лет собирала и записывала испанский кулинарный автор Берта Альварес Акаль. Поводом для её исследования стала тетрадь с рецептами, принадлежавшая двоюродной бабушке. Некоторые блюда автор книги позже приготовила заново и обнаружила, что отдельные рецепты из простых продуктов действительно получались неожиданно вкусными.
Но реальность была гораздо тяжелее кулинарных экспериментов. В городах вроде Мадрида, Барселоны и Валенсии нехватка еды была особенно острой. На стол попадали продукты, которые раньше предназначались для скота, а дефицит белка заставлял людей искать практически любые источники пищи.
Эти рецепты сегодня напоминают не столько о необычной кухне, сколько о том, насколько изобретательными людям приходилось становиться ради выживания.
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