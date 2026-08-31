Катар - індійський кинжал, який виглядає як зброя супергероя: навіщо йому незвичайна рукоятка

Серед традиційної зброї Індії катар вирізняється настільки незвичайним зовнішнім виглядом, що легко міг би стати реквізитом для фільму про супергероїв. Однак цей кинджал існував задовго до появи сучасного кіно та мав цілком практичне призначення.

Індійський кинджал катар. Фото: Ji-Elle / Wikimedia Commons

Катар, який також називають індійським "пуш-даггером", з'явився на Індійському субконтиненті, ймовірно, ще в Середні віки. Його відмінна риса — П-подібне руків'я, розташоване з обох боків клинка. Воїн тримав його за дві поперечки, а саме лезо виступало вперед перед кулаком.

Така конструкція дозволяла завдавати удару рухом, що нагадує прямий поштовх. На відміну від звичайного кинджала, де рука знаходиться позаду клинка, у катара руків'я формувало своєрідну раму навколо кисті.

Клинки катарів могли сильно відрізнятися. Зустрічалися як відносно короткі моделі, так і екземпляри з довгим трикутним лезом. Деякі багато прикрашені катари призначалися представникам знаті і демонстрували не лише бойове призначення зброї, а й статус власника.

Особливо цікаві складані катари, у яких бічні елементи конструкції могли розкривати лезо. Існували і церемоніальні екземпляри з розкішним оздобленням, прикрасами та дорогими матеріалами.

Катар використовували у різних регіонах Індії, а його зображення зустрічаються на історичних мініатюрах. Згодом зброя стала не лише бойовим інструментом, а й частиною придворної культури.

Головна особливість катара полягає в тому, що його незвичайна форма була не просто прикрасою. Конструкція руків'я визначала спосіб утримання зброї та відрізняла її від традиційних кинджалів.

Сьогодні катар особливо відомий колекціонерам та історикам зброї. Його футуристичний вигляд показує, наскільки різноманітними могли бути конструкції холодної зброї задовго до появи сучасних технологій.

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