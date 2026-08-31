Катар - индийский кинжал, который выглядит как оружие супергероя: зачем ему необычная рукоять

Среди традиционного оружия Индии катар выделяется настолько необычным внешним видом, что легко мог бы стать реквизитом для фильма о супергероях. Однако этот кинжал существовал задолго до появления современного кино и имел вполне практичное назначение.

Индийский кинжал катар. Фото: Ji-Elle / Wikimedia Commons

Катар, который также называют индийским "пуш-даггером", появился на Индийском субконтиненте, вероятно, ещё в Средние века. Его отличительная черта — П-образная рукоять, расположенная по бокам клинка. Воин держал её за две поперечные перекладины, а само лезвие выступало вперёд перед кулаком.

Такая конструкция позволяла наносить удар движением, напоминающим прямой толчок. В отличие от обычного кинжала, где рука находится позади клинка, у катара рукоять формировала своеобразную раму вокруг кисти.

Клинки катаров могли сильно различаться. Встречались как относительно короткие модели, так и экземпляры с длинным треугольным лезвием. Некоторые богато украшенные катары предназначались для представителей знати и демонстрировали не только боевое назначение оружия, но и статус владельца.

Особенно интересны складные катары, у которых боковые элементы конструкции могли раскрывать клинок. Существовали и церемониальные экземпляры с роскошной отделкой, украшениями и дорогими материалами.

Катар использовали в разных регионах Индии, а его изображения встречаются на исторических миниатюрах. Со временем оружие стало не только боевым инструментом, но и частью придворной культуры.

Главная особенность катара заключается в том, что его необычная форма была не просто украшением. Конструкция рукояти определяла способ удержания оружия и отличала его от традиционных кинжалов.

Сегодня катар особенно известен коллекционерам и историкам оружия. Его футуристический внешний вид показывает, насколько разнообразными могли быть конструкции холодного оружия задолго до появления современных технологий.

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