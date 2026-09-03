KA-BAR: як військовий тактичний ніж морпіхів США став легендою Другої світової

Ніж KA-BAR пройшов шлях від багатоцільового інструменту до одного з найвідоміших символів американської морської піхоти. Його сучасна історія почалася під час Другої світової війни, коли американським військовослужбовцям знадобився надійний бойовий та багатоцільовий ніж.

Ніж KA-BAR USMC - легендарний бойовий і багатоцільовий ніж американської морської піхоти / Фото: Rich Bowen / Wikimedia Commons

Назва KA-BAR сьогодні асоціюється насамперед із морпіхами США. Однак спочатку йшлося не лише про бойову зброю: ніж мав підходити і для повсякденних армійських завдань.

9 грудня 1942 року компанія Union Cutlery представила Корпусу морської піхоти США свій варіант ножа, сподіваючись, що він стане стандартним спорядженням. Після доробок конструкція набула широкого застосування. При цьому закупівля стандартизованого ножа Fighting/Utility була схвалена ще 23 листопада 1942 року.

Класичний KA-BAR отримав 7-дюймове лезо і загальну довжину близько 12 дюймів. Його відрізняли шкіряна набірна рукоять і масивний сталевий навершник. Конструкція виявилася досить універсальною для різних завдань.

Морпіхи використовували ніж не лише у бою. KA-BAR застосовували для відкриття консервів, забивання кілочків та цвяхів, а також інших польових робіт. Згодом ніж використовували не лише морські піхотинці, а й військовослужбовці армії, ВМС та берегової охорони США.

Окрема історія пов'язана з походженням назви. Згідно з відомою легендою, мисливець нібито написав виробнику листа про те, як за допомогою ножа вбив ведмедя. Через нерозбірливий почерк із послання змогли виділити поєднання букв, що нагадувало K a bar. Однак ця версія залишається саме легендою.

Згодом популярність ножа виявилася настільки високою, що слово KA-BAR стало використовуватися як позначення ножів подібного типу незалежно від виробника. Так багатоцільовий ніж часів Другої світової війни перетворився на один із головних символів американської морської піхоти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як швейцарський армійський ніж став іконою дизайну та надійності.