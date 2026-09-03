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KA-BAR: как военный тактический нож морпехов США стал легендой Второй мировой

История KA-BAR - многоцелевого боевого ножа, который стал символом американской морской пехоты и прошёл с военнослужащими через Вторую мировую войну и последующие конфликты.

3 сентября 2026, 19:31
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Сергій Кречмаровський

Нож KA-BAR прошёл путь от многоцелевого инструмента до одного из самых узнаваемых символов американской морской пехоты. Его современная история началась во время Второй мировой войны, когда американским военнослужащим потребовался надёжный боевой и многоцелевой нож.

KA-BAR: как военный тактический нож морпехов США стал легендой Второй мировой

Нож KA-BAR USMC - легендарный боевой и многоцелевой нож американской морской пехоты / Фото: Rich Bowen / Wikimedia Commons

Название KA-BAR сегодня ассоциируется прежде всего с морпехами США. Однако изначально речь шла не только о боевом оружии: нож должен был подходить и для повседневных армейских задач.

9 декабря 1942 года компания Union Cutlery представила Корпусу морской пехоты США свой вариант ножа, надеясь, что он станет стандартным снаряжением. После доработок конструкция получила широкое применение. При этом сама закупка стандартизированного ножа Fighting/Utility была одобрена ещё 23 ноября 1942 года.

Классический KA-BAR получил 7-дюймовый клинок и общую длину около 12 дюймов. Его отличали кожаная наборная рукоять и массивный стальной навершник. Конструкция оказалась достаточно универсальной для самых разных задач.

Морпехи использовали нож не только в бою. KA-BAR применяли для открытия консервов, забивания колышков и гвоздей, а также других полевых работ. Впоследствии нож использовали не только морские пехотинцы, но и военнослужащие армии, ВМС и береговой охраны США.

Отдельная история связана с происхождением названия. Согласно известной легенде, охотник якобы написал производителю письмо о том, как с помощью ножа убил медведя. Из-за неразборчивого почерка из послания смогли выделить сочетание букв, напоминавшее K a bar. Однако эта версия остаётся именно легендой.

Со временем популярность ножа оказалась настолько высокой, что слово KA-BAR стало использоваться и как обозначение ножей подобного типа независимо от производителя. Так многоцелевой нож времён Второй мировой войны превратился в один из главных символов американской морской пехоты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как швейцарский армейский нож стал иконой дизайна и надёжности.



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