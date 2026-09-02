Дружина хотіла здати чоловіка шпигунам: як сімейна сварка ледь не зірвала операцію MI5

Дружина одного з найуспішніших подвійних агентів Другої світової війни ледь не розкрила його таємницю через тугу за домівкою, погану погоду та британську їжу.

Паспорт Хуана Пужоля Гарсії, відомого як Гарбо, 1965 рік. Автор: уряд Венесуели. Джерело: Wikimedia Commons

Подвійне життя та сімейні проблеми

Під час Другої світової війни іспанець Хуан Пужоль Гарсія, відомий під кодовим ім'ям Гарбо, працював на британську розвідку MI5. Водночас німці вважали його своїм агентом. Пужоль переконав німецьку розвідку, що керує розгалуженою мережею шпигунів у Великій Британії, хоча багато хто з цих агентів існував лише в його уяві.

Його повідомлення стали частиною масштабної операції з дезінформації напередодні висадки союзників у Нормандії. Німців вдалося переконати, що головний удар буде завдано не по Нормандії, а в районі Па-де-Кале.

Але у британської розвідки несподівано з'явився противник, якого неможливо було контролювати звичайними методами, — дружина Пужоля Араселі.

У 1942 році вона разом із чоловіком і маленьким сином переїхала до Великої Британії. Жінка важко переносила життя в Лондоні: сумувала за Іспанією, майже не спілкувалася зі співвітчизниками та була незадоволена британською погодою і воєнною їжею.

У червні 1943 року після серйозної сварки з чоловіком Араселі пригрозила вирушити до іспанського посольства й розповісти все про його роботу, якщо їй не дозволять повернутися додому. Для MI5 це стало справжньою проблемою: розкриття Пужоля могло поставити під загрозу таємну операцію.

Шпигунська вистава для власної дружини

Тоді MI5 вирішила використати проти Араселі той самий метод, який Пужоль застосовував проти німців, — обман.

Їй повідомили, що чоловіка заарештували через її погрози. Жінку доставили до британського центру допитів Camp 020, де Пужоль постав перед нею у тюремному одязі. Після цієї інсценізації Араселі відмовилася від погроз розкрити його таємницю й погодилася зберігати мовчання.

Вийшло майже неймовірно: одна з найуспішніших операцій британської розвідки ледь не була розкрита не німецьким шпигуном, а сімейною сваркою. Згодом MI5 офіційно визнала Пужоля одним із найважливіших подвійних агентів Другої світової війни.

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