Жена хотела сдать мужа шпионам: как семейная ссора едва не сорвала операцию MI5

Жена одного из самых успешных двойных агентов Второй мировой войны едва не раскрыла его тайну из-за тоски по дому, плохой погоды и британской еды.

Паспорт Хуана Пужоля Гарсии, известного как Гарбо, 1965 год. Автор: правительство Венесуэлы. Источник: Wikimedia Commons

Двойная жизнь и семейные проблемы

Во время Второй мировой войны испанец Хуан Пужоль Гарсия, известный под кодовым именем Гарбо, работал на британскую разведку MI5. При этом немцы считали его своим агентом. Пужоль убедил немецкую разведку, что руководит разветвлённой сетью шпионов в Великобритании, хотя многие из этих агентов существовали только в его воображении.

Его сообщения стали частью масштабной операции по дезинформации накануне высадки союзников в Нормандии. Немцев удалось убедить, что главный удар будет нанесён не по Нормандии, а в районе Па-де-Кале.

Но у британской разведки неожиданно появился противник, которого невозможно было контролировать обычными методами, — жена Пужоля Арасели.

В 1942 году она вместе с мужем и маленьким сыном переехала в Великобританию. Женщина плохо переносила жизнь в Лондоне: она скучала по Испании, почти не общалась с соотечественниками и была недовольна британской погодой и военной едой.

В июне 1943 года после серьёзной ссоры с мужем Арасели пригрозила отправиться в испанское посольство и рассказать всё о его работе, если ей не разрешат вернуться домой. Для MI5 это была настоящая проблема: раскрытие Пужоля могло поставить под угрозу секретную операцию.

Шпионский спектакль для собственной жены

Тогда MI5 решила использовать против Арасели тот же метод, который Пужоль применял против немцев, — обман.

Ей сообщили, что мужа арестовали из-за её угроз. Женщину доставили в британский центр допросов Camp 020, где Пужоль предстал перед ней в тюремной одежде. После этой инсценировки Арасели отказалась от угроз раскрыть его тайну и согласилась сохранять молчание.

Получилось почти невероятно: один из самых успешных обманов британской разведки едва не был раскрыт не немецким шпионом, а семейной ссорой. Впоследствии MI5 официально признала Пужоля одним из важнейших двойных агентов Второй мировой войны.

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