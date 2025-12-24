Древній меч часів Київської Русі випадково знайшли на Житомирщині

На Житомирщині зробили несподіване відкриття, яке може пролити нове світло на воєнну та політичну історію Київської Русі. Поблизу Радомишля випадково знайшли рідкісний меч датований 10-11 століттям, а також дві сокири цього періоду. Унікальні артефакти передали до Національного музею історії України.

На Житомирщині знайшли меч часів Київської Русі. Фото: Національний музей історії України

Національний музей історії України у Facebook повідомив про знахідку, яку подарували установі Віктор Мощенко та його донька Наталія. За словами науковців, знайдений меч належить до типу зброї, якою були озброєні варязькі дружини київських князів. Місце знахідки також не випадкове, адже Радомишль розташований на території колишньої землі древлян, де у 10 столітті точилися криваві конфлікти з Києвом.

Історики нагадують, що древляни тривалий час чинили опір владі Київської Русі. Протистояння розпочалося ще з походу князя Олега у 884 році, а завершилося після карального походу княгині Ольги у 946-му, коли була знищена столиця древлян Іскоростень, сучасний Коростень.

Реставратор музею Юрій Бут вказав на важливість знайденого меча.

"Цей меч знайдений з бутероллю (закінченням піхов), що трапляється нечасто. Бутероль бронзова та декорована срібною інкрустацією. Також на диво добре збереглися закінчення руків’я та перехрестя. На мечах такого типу вони завжди орнаментовані, кожного разу це інший, відмінний декор. Судячи з того, що я бачу, тут йдеться про хрести та плакування сріблом і міддю", — розповів Бут.

Своєю чергою археолог Сергій Діденко припускає, що меч походить із поховання та може бути частиною розореного кургану. Найближчим часом місце знахідки планують детально обстежити разом з Інститутом археології.

Після реставрації стародавній меч стане частиною постійної експозиції Національного музею історії України в Києві.

