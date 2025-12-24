Древний меч времен Киевской Руси случайно нашли в Житомирской области

Рубрики
В Житомирской области сделали неожиданное открытие, которое может пролить новый свет на военную и политическую историю Киевской Руси. Вблизи Радомышля случайно нашли редкий меч датированный 10-11 веком, а также два топора этого периода. Уникальные артефакты передали в Национальный музей истории Украины.
В Житомирской области нашли меч времен Киевской Руси. Фото: Национальный музей истории Украины
Национальный музей истории Украины в Facebook сообщил о находке, подаренной учреждению Виктора Мощенко и его дочери Наталии. По словам ученых, найденный меч принадлежит к типу оружия, которым были вооружены варяжские дружины киевских князей. Место находки также не случайно, ведь Радомышль расположен на территории бывшей земли древлян, где в 10 веке шли кровавые конфликты с Киевом.
Историки напоминают, что древляне долго сопротивлялись властям Киевской Руси. Противостояние началось еще с похода князя Олега в 884 году, а завершилось после карательного похода княгини Ольги в 946, когда была уничтожена столица древлян Искоростень, современный Коростень.
На Житомирщине нашли меч времен Киевской Руси
Редкий варяжский меч 10-11 века нашли возле Радомышля
Реставратор музея Юрий Бут указал на значимость найденного меча.
В свою очередь археолог Сергей Диденко предполагает, что меч происходит из захоронения и может быть частью разоренного кургана. В ближайшее время место находки планируется подробно обследовать вместе с Институтом археологии.
После реставрации старинный меч станет частью постоянной экспозиции Национального музея истории Украины в Киеве.
