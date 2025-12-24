Древний меч времен Киевской Руси случайно нашли в Житомирской области

В Житомирской области сделали неожиданное открытие, которое может пролить новый свет на военную и политическую историю Киевской Руси. Вблизи Радомышля случайно нашли редкий меч датированный 10-11 веком, а также два топора этого периода. Уникальные артефакты передали в Национальный музей истории Украины.

В Житомирской области нашли меч времен Киевской Руси. Фото: Национальный музей истории Украины

Национальный музей истории Украины в Facebook сообщил о находке, подаренной учреждению Виктора Мощенко и его дочери Наталии. По словам ученых, найденный меч принадлежит к типу оружия, которым были вооружены варяжские дружины киевских князей. Место находки также не случайно, ведь Радомышль расположен на территории бывшей земли древлян, где в 10 веке шли кровавые конфликты с Киевом.

Историки напоминают, что древляне долго сопротивлялись властям Киевской Руси. Противостояние началось еще с похода князя Олега в 884 году, а завершилось после карательного похода княгини Ольги в 946, когда была уничтожена столица древлян Искоростень, современный Коростень.

На Житомирщине нашли меч времен Киевской Руси

Редкий варяжский меч 10-11 века нашли возле Радомышля

Реставратор музея Юрий Бут указал на значимость найденного меча.

"Этот меч найден с нечасто встречающимся бутеролью. Бутероль бронзовая и декорированная серебряной инкрустацией. Также удивительно хорошо сохранились окончания рукоятки и перекрестка. На мечах такого типа они всегда орнаментированы, каждый раз это другой отличный декор. Судя по тому, что я вижу, здесь речь идет о крестах и ​​плаканиях серебром и медью", — рассказал Бут.

В свою очередь археолог Сергей Диденко предполагает, что меч происходит из захоронения и может быть частью разоренного кургана. В ближайшее время место находки планируется подробно обследовать вместе с Институтом археологии.

После реставрации старинный меч станет частью постоянной экспозиции Национального музея истории Украины в Киеве.

