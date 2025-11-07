День Десантно-штурмових військ ЗСУ перенесли на іншу дату

В Україні змінено дату відзначення Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського №817/2025 від 4 листопада, це свято тепер щороку відзначатимуть 8 листопада. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначено у повідомленні, рішення ухвалено з урахуванням переходу церковного календаря на новоюліанський стиль. Раніше День ДШВ відзначали 21 листопада, у день Святого Михаїла за старим календарем. Тепер дата скоригована відповідно до календарної реформи.

8 листопада в православній традиції відзначається Собор Архістратига Михаїла та всіх небесних сил безплотних. Архангел Михаїл традиційно вважається покровителем воїнів і захисників, тому саме ця дата вважається символічною для українських десантників.

У командуванні ДШВ нагадали, що їхній рід військ було створено у 2017 році шляхом реформування Високомобільних десантних військ. Нове свято було встановлено тоді ж, і його змістовне наповнення залишається незмінним – вшанування військовослужбовців, які виконують завдання із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Зміна дати не впливає на порядок відзначення свята чи традиційні урочисті заходи. Як і раніше, цього дня плануються церемонії покладання квітів, вручення відзнак, нагородження військовослужбовців і зустрічі з ветеранами.

Таким чином, від 2025 року День Десантно-штурмових військ ЗСУ офіційно відзначатиметься 8 листопада, у день, коли за церковною традицією вшановують Архістратига Михаїла покровителя українського війська.

