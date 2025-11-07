Військові звинуватили нардепа Гончаренка із фракції Порошенка в поширенні російських наративів

Публічні виступи та риторика нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка співпадають із наративами російської пропаганди, а сам він може бути завербований спецслужбами. Про це пише військовий Олексій "Сталкер".

"Якби рф захопила Одесу в 2022 році, Гончаренко був би гауляйтером. Зараз цей, обранець та близький соратник Порошенка повчає та критикує ЗСУ і владу: мовляв, вони недієздатні, а на фронті – суцільні СЗЧшники, Україна програє. Тобто абсолютно російський наратив. Якщо порівнювати найбільш фанатичні Z-пабліки із заявами Гончаренка, складається враження, що автор – одна людина", — зазначає військовий.

"Сталкер" підкреслив, що практично кожен виступ Гончаренка підхоплюють російські пропагандисти, роблячи його "головним ньюзмейкером з України" для власних ефірів.

"Майже кожну заяву Гончаренка транслюють російські пропагандисти. Скабєєва, Соловйов, Шарій та інші кремлівські говорячі голови подають члена фракції Порошенка як спікера від України. Гончаренко в них – головний ньюзмейкер по нашій державі. На мою суб’єктивну думку, Олексій – ФСБшна "консерва". Зараз виконує роль головного ньюзмейкера рф з України. Ширить російське ІПСО, хитає ЗСУ, намагається сіяти панічні настрої серед суспільства", — наголошує військовий

Олексій "Сталкер" наводить і попередні висловлювання політика, в яких той відкрито виступає на захист "русского мира" та засуджує українських націоналістів.

"Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! Мы позволили прийти к власти националистам, оранжевым, ржавым, которые разъедают нас! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины!" — приводить відео виступу Гончаренка військовий.





На думку "Сталкера", така риторика не випадкова. Він вважає, що Гончаренко міг бути інтегрований у політичну силу Петра Порошенка як "консерва" російських спецслужб.

"Вважаю, Гончаренко був спеціально відряджений федеральною службою безпеки до політсили Порошенка. На підсилення, так би мовити. Сам Петро Олексійович мав, а подекуди продовжує і досі мати тривалі бізнесові, політичні та родинні зв’язки з росією. Там торгував у війну, тиснув руку, продавав свої цукерки російським солдатам, які розстрілювали наших захисників, навіть гроші на вибори 2019 року возив з росії. Тому домовитися з Петром інтегрувати Альошу до партії з армовіровською псевдо патріотичною вивіскою не було складно", — пише військовий.

