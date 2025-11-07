Публичные выступления и риторика нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко совпадают с нарративами российской пропаганды , а сам он может быть завербован спецслужбами. Об этом пишет в военный Алексей "Сталкер" .

Фото: из открытых источников

Если бы Россия захватила Одессу в 2022 году, Гончаренко был бы гауляйтером. Сейчас этот, избранник и близкий соратник Порошенко поучает и критикует ВСУ и власть: мол, они недееспособны, а на фронте — сплошные СЗЧшники, Украина проигрывает . Гончаренко, создается впечатление, что автор – один человек " , — отмечает военный.

"Сталкер" подчеркнул, что практически каждое выступление Гончаренко подхватывают российские пропагандисты, делая его "главным ньюзмейкером из Украины" для собственных эфиров.









Почти каждое заявление Гончаренко транслируют российские пропагандисты. Скабеева, Соловьев, Шарий и другие кремлевские говорящие головы подают члена фракции Порошенко как спикера от Украины. ньюзмейкера России из Украины. Ширит русское ИПСО, качает ВСУ, пытается сеять панические настроения среди общества " , — отмечает военный

Алексей "Сталкер" приводит и предварительные высказывания политика, в которых тот открыто выступления есть в защиту "русского мира" и осуждаю украинских националистов.

"Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины! — приводит видео выступления Гончаренко военный.



