День Десантно-штурмовых войск ВСУ перенесли на другую дату

В Украине изменена дата празднования Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Согласно Указу Президента Владимира Зеленского №817/2025 от 4 ноября, этот праздник теперь будут ежегодно отмечать 8 ноября. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

День ДШВ ВСУ отныне будут праздновать 8 ноября согласно указу Президента

Как отмечено в сообщении, решение принято с учетом перехода церковного календаря на новый юлианский стиль. Ранее День ДШУ отмечали 21 ноября, в день Святого Михаила по старому календарю. Теперь дата скорректирована в соответствии с календарной реформой.

8 ноября в православной традиции отмечается Собор Архистратига и всех небесных сил бесплотных. Архангел Михаил традиционно считается покровителем воинов и защитников, поэтому эта дата считается символической для украинских десантников.

В командовании ДШУ напомнили, что их род войск был создан в 2017 году путем реформирования Высокомобильных десантных войск. Новый праздник был установлен тогда же, и его содержательное наполнение остается неизменным – чествование военнослужащих, выполняющих задачи по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смена даты не влияет на порядок празднования или традиционные торжественные мероприятия. По-прежнему в этот день планируются церемонии возложения цветов, вручение знаков отличия, награждение военнослужащих и встречи с ветеранами.

Таким образом, с 2025 года День Десантно-штурмовых войск ВСУ будет официально отмечаться 8 ноября, в день, когда по церковной традиции чествуют Архистратига Михаила покровителя украинского войска.

