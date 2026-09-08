ЦРУ створило фейкову кіностудію заради порятунку людей: реальна історія, яка перевершила голлівудське кіно

Світ шпигунства завжди сповнений неймовірних історій, де реальність легко перевершує будь-які голлівудські сюжети. Однією з найяскравіших та найвражаючих операцій американської розвідки стала місія, в якій кінематограф та спецоперації сплелися воєдино.

Канадська шістка в будівлі Гаррі С. Трумена. Фото: National Museum of American Diplomacy

Початок кризи та втеча дипломатів

У листопаді 1979 року в Ірані розгорнулася найгостріша дипломатична криза: ісламістські студенти захопили посольство США в Тегерані. Більшість співробітників опинилися в заручниках, проте шістьом американцям вдалося вислизнути. Вони знайшли притулок у будинках канадських дипломатів. Перед американською розвідкою постало надскладне завдання: вивезти людей із країни, де кожен іноземець перебував під пильною увагою.

Рятувальну операцію розробив фахівець ЦРУ з маскування Тоні Мендес, який особисто вирушив до Тегерана разом зі своїм колегою Едом Джонсоном. Щоб витягнути втікачів, було придумано неймовірну, але детально продуману легенду. Американці мали прикинутися учасниками канадської кіногрупи, яка шукає екзотичні локації на Близькому Сході для зйомок фантастичного фільму під назвою "Арго". За основу сценарію взяли напрацювання за нереалізованим проєктом "Lord of Light", а величезний успіх "Зоряних воєн" зробив ідею дорогої кінофантастики цілком правдоподібною для місцевих чиновників.

Масштабне маскування та евакуація

ЦРУ підійшло до справи з розмахом: у Лос-Анджелесі було створено фіктивну кінокомпанію Studio Six Productions. Розвідники орендували офіс, замовили візитки, розробили рекламні буклети та розмістили оголошення про майбутній фільм у авторитетному профільному журналі Variety. Студія виглядала настільки переконливо, що на її адресу надходили дзвінки та пропозиції від реальних голлівудських продюсерів, включаючи Стівена Спілберга. Крім того, уряд Канади надав ключову підтримку, видавши американцям, що переховувалися, справжні канадські паспорти.

Сама евакуація пройшла набагато спокійніше, ніж в однойменному голлівудському блокбастері, хоч і не обійшлася без нервових моментів — наприклад, через невелику технічну несправність літака виліт довелося затримати приблизно на годину. Проте група успішно пройшла паспортний контроль в аеропорту Тегерана та вилетіла до Цюриха. Довгий час ця історія залишалася державною таємницею, доки 1997 року ЦРУ офіційно не розсекретило деталі операції до 50-річчя відомства.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як ЦРУ вкрало підводний човен із дна океану: як пройшла секретна операція AZORIAN.