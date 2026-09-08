ЦРУ создало фейковую киностудию ради спасения людей: реальная история, которая превзошла голливудское кино

Мир шпионажа всегда полон невероятных историй, где реальность легко превосходит любые голливудские сюжеты. Одной из самых ярких и поразительных операций американской разведки стала миссия, в которой кинематограф и спецоперации сплелись воедино.

Канадская шестерка в здании Гарри С. Трумэна. Фото: National Museum of American Diplomacy

Начало кризиса и побег дипломатов

В ноябре 1979 года в Иране развернулся острейший дипломатический кризис: исламистские студенты захватили посольство США в Тегеране. Большинство сотрудников оказались в заложниках, однако шестерым американцам удалось ускользнуть. Они нашли убежище в домах канадских дипломатов. Перед американской разведкой встала сложнейшая задача: вывезти людей из страны, где каждый иностранец находился под пристальным вниманием.

Спасательную операцию разработал специалист ЦРУ по маскировке Тони Мендес, который лично отправился в Тегеран вместе со своим коллегой Эдом Джонсоном. Чтобы вытащить беглецов, была придумана невероятная, но детально продуманная легенда. Американцы должны были притвориться участниками канадской киногруппы, которая ищет экзотические локации на Ближнем Востоке для съемок фантастического фильма под названием "Арго". За основу сценария взяли наработки по нереализованному проекту "Lord of Light", а огромный успех "Звездных войн" сделал идею дорогой кинофантастики вполне правдоподобной для местных чиновников.

Масштабная маскировка и эвакуация

ЦРУ подошло к делу с размахом: в Лос-Анджелесе была создана фиктивная кинокомпания Studio Six Productions. Разведчики арендовали офис, заказали визитки, разработали рекламные буклеты и разместили объявления о будущем фильме в авторитетном профильном журнале Variety. Студия выглядела настолько убедительно, что на ее адрес поступали звонки и предложения от реальных голливудских продюсеров, включая Стивена Спилберга. Кроме того, правительство Канады оказало ключевую поддержку, выдав скрывающимся американцам настоящие канадские паспорта.

Сама эвакуация прошла гораздо спокойнее, чем в одноименном голливудском блокбастере, хотя и не обошлась без нервных моментов — например, из-за небольшой технической неисправности самолета вылет пришлось задержать примерно на час. Тем не менее, группа успешно прошла паспортный контроль в аэропорту Тегерана и вылетела в Цюрих. Долгое время эта история оставалась государственной тайной, пока в 1997 году ЦРУ официально не рассекретило детали операции к 50-летию ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ЦРУ украло подлодку со дна океана: как прошла секретная операция AZORIAN.