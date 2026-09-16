Ці числа вважають щасливими: чому їм приписують особливу силу

Чому одні числа люди вважають особливими, а інших намагаються уникати? У різних культурах певним цифрам протягом століть приписували символічне значення, пов'язуючи їх із успіхом, достатком та позитивними подіями.

Числа та цифри. Фото з відкритих джерел

Число 7. Сімка вважається одним із найвідоміших символів удачі. Її особливе значення пов'язують із сімома днями тижня, сімома кольорами веселки й численними релігійними та культурними образами. У фольклорі це число також часто з'являється у щасливому контексті.

Число 8. У китайській культурі вісімка вважається символом багатства та процвітання. Її популярність настільки велика, що дати, номери телефонів та інші комбінації з вісімками можуть сприйматися як особливо сприятливі.

Число 3. Трійку в багатьох традиціях пов'язують із гармонією та завершеністю. Вона часто зустрічається в казках і легендах: три бажання, три випробування або три головні герої стали звичними сюжетними мотивами.

Число 9. Дев'ятці також приписують позитивні властивості. У деяких азійських традиціях вона пов'язана з довголіттям, а в інших системах символіки – із завершеністю та мудрістю.

При цьому щасливі числа залишаються частиною культурних уявлень та забобонів. Наукових доказів того, що певна цифра здатна сама по собі залучити успіх, немає. Для людини число може ставати "щасливим" завдяки особистому досвіду, спогадам чи позитивним асоціаціям. У результаті значення щасливих чисел багато в чому залежить від культури та особистих переконань.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які числа вважаються нещасливими та чому