От 13 до 666: какие числа считаются несчастливыми и почему

Числа кажутся нейтральными, однако в разных культурах им приписывают особый смысл. Из-за суеверий люди могут избегать определённых этажей, номеров домов, ценников и даже дат.

Числа и цифры, которым в разных культурах приписывают особое значение. Фото: geralt / Pixabay

Почему пугает число 13

В западных странах 13 считается одним из самых известных несчастливых чисел. Его связывают с различными религиозными и древними историями, а страх перед ним даже получил название — трискайдекафобия. Именно поэтому в некоторых зданиях после 12-го этажа сразу идёт 14-й.

Числа, которых избегают в разных странах

Не менее необычна история числа 17. В Италии его записывают римскими цифрами как XVII. Если изменить порядок символов, получается VIXI — латинское выражение, которое можно перевести как "я прожил" или "моя жизнь окончена". Поэтому 17 в Италии стараются не использовать для обозначения мест и номеров.

В некоторых странах Восточной Азии плохая репутация досталась числу 4. Причина связана с произношением: в китайском, японском, корейском и вьетнамском языках название цифры созвучно слову "смерть". Из-за этого четвёрку могут исключать из номеров этажей, домов и телефонов.

Почему 666 считают числом дьявола

Особое место занимает 666 — так называемое число зверя из библейской Книги Откровения. В западной культуре оно стало ассоциироваться с дьяволом, поэтому некоторые люди избегают номеров, цен или адресов с тремя шестёрками.

При этом отношение к 666 зависит от культуры. В Китае число может восприниматься положительно: произношение шестёрки связывают со словами, которые ассоциируются с лёгким и благоприятным течением дел.

Есть ли счастливые числа

Суеверия работают не только в сторону страха. Тройку связывают с удачей, семёрку — с успехом и выигрышами, а восьмёрка особенно ценится в китайской культуре из-за ассоциации с процветанием. Девятку тоже считают счастливой во многих странах, хотя в Японии она имеет негативный оттенок из-за созвучия со словами, связанными со страданием.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про самый необычный поезд в мире