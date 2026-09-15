Від 13 до 666: які числа вважаються нещасливими та чому

Числа здаються нейтральними, однак у різних культурах їм приписують особливе значення. Через забобони люди можуть уникати певних поверхів, номерів будинків, цінників і навіть дат.

Числа та цифри, яким у різних культурах надають особливого значення. Фото: geralt / Pixabay

Чому лякає число 13

У західних країнах 13 вважається одним із найвідоміших нещасливих чисел. Його пов'язують із різними релігійними та давніми історіями, а страх перед ним навіть отримав назву – трискайдекафобія. Саме тому в деяких будинках після 12-го поверху одразу йде 14-й.

Числа, яких уникають у різних країнах

Не менш незвичною є історія числа 17. В Італії його записують римськими цифрами як XVII. Якщо змінити порядок символів, виходить VIXI — латинський вираз, який можна перекласти як "я прожив" або "моє життя закінчено". Тому 17 в Італії намагаються не використовувати для позначення місць та номерів.

У деяких країнах Східної Азії погана репутація дісталася 4. Причина пов'язана з вимовою: у китайській, японській, корейській та в'єтнамській мовах назва цифри співзвучна слову "смерть". Через це четвірку можуть виключати з номерів поверхів, будинків та телефонів.

Чому 666 вважають числом диявола

Особливе місце посідає 666 – так зване число звіра з біблійної Книги Одкровення. У західній культурі воно стало асоціюватися з дияволом, тому деякі люди уникають номерів, цін чи адрес із трьома шістками.

При цьому ставлення до 666 залежить від культури. У Китаї число може сприйматися позитивно: вимову шістки пов'язують зі словами, які асоціюються з легким та сприятливим перебігом справ.

Чи є щасливі числа

Забобони працюють не лише у бік страху. Трійку пов'язують з успіхом, сімку – з успіхом та виграшами, а вісімка особливо цінується в китайській культурі через асоціацію з процвітанням. Дев'ятку теж вважають щасливою у багатьох країнах, хоча в Японії вона має негативний відтінок через співзвучність зі словами, пов'язаними з стражданням.

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