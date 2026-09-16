logo

BTC/USD

75634

ETH/USD

2400.38

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Эти числа считают счастливыми: почему им приписывают особую силу
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти числа считают счастливыми: почему им приписывают особую силу

Почему эти цифры связывают с везением, богатством и благополучием

16 сентября 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Почему одни числа люди считают особенными, а другие стараются избегать? В разных культурах определённым цифрам на протяжении веков приписывали символическое значение, связывая их с удачей, достатком и положительными событиями.

Эти числа считают счастливыми: почему им приписывают особую силу

Числа и цифры. Фото из открытых источников

Число 7. Семёрка считается одним из самых известных символов удачи. Её особое значение связывают с семью днями недели, семью цветами радуги и многочисленными религиозными и культурными образами. В фольклоре это число также часто появляется в счастливом контексте.

Число 8. В китайской культуре восьмёрка считается символом богатства и процветания. Её популярность настолько велика, что даты, номера телефонов и другие комбинации с восьмёрками могут восприниматься как особенно благоприятные.

Число 3. Тройку во многих традициях связывают с гармонией и завершённостью. Она часто встречается в сказках и легендах: три желания, три испытания или три главных героя стали привычными сюжетными мотивами.

Число 9. Девятке также приписывают положительные свойства. В некоторых азиатских традициях она связана с долголетием, а в других системах символики — с завершённостью и мудростью.

При этом счастливые числа остаются частью культурных представлений и суеверий. Научных доказательств того, что определённая цифра способна сама по себе привлечь удачу, нет. Для человека число может становиться "счастливым" благодаря личному опыту, воспоминаниям или позитивным ассоциациям. В итоге значение счастливых чисел во многом зависит от культуры и личных убеждений. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие числа считаются несчастливыми и почему



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости