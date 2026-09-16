Эти числа считают счастливыми: почему им приписывают особую силу

Почему одни числа люди считают особенными, а другие стараются избегать? В разных культурах определённым цифрам на протяжении веков приписывали символическое значение, связывая их с удачей, достатком и положительными событиями.

Числа и цифры. Фото из открытых источников

Число 7. Семёрка считается одним из самых известных символов удачи. Её особое значение связывают с семью днями недели, семью цветами радуги и многочисленными религиозными и культурными образами. В фольклоре это число также часто появляется в счастливом контексте.

Число 8. В китайской культуре восьмёрка считается символом богатства и процветания. Её популярность настолько велика, что даты, номера телефонов и другие комбинации с восьмёрками могут восприниматься как особенно благоприятные.

Число 3. Тройку во многих традициях связывают с гармонией и завершённостью. Она часто встречается в сказках и легендах: три желания, три испытания или три главных героя стали привычными сюжетными мотивами.

Число 9. Девятке также приписывают положительные свойства. В некоторых азиатских традициях она связана с долголетием, а в других системах символики — с завершённостью и мудростью.

При этом счастливые числа остаются частью культурных представлений и суеверий. Научных доказательств того, что определённая цифра способна сама по себе привлечь удачу, нет. Для человека число может становиться "счастливым" благодаря личному опыту, воспоминаниям или позитивным ассоциациям. В итоге значение счастливых чисел во многом зависит от культуры и личных убеждений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие числа считаются несчастливыми и почему