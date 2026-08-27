Через 100 років археологи нарешті знайшли голову легендарної статуї

Археологічна загадка, що залишалася нерозгаданою майже сто років, отримала несподіване завершення в Єгипті. Дослідники знайшли верхню частину величезної статуї фараона Рамсеса II, нижню половину якої археологи виявили ще у 1930 році.

Рамзес Другий. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Popular Mechanics, історія почалася з розкопок німецького археолога Гюнтера Редера неподалік сучасного Ель-Ашмунейна в провінції Мінья. Тоді він знайшов нижню частину монументальної статуї, яка, за оцінками вчених, у повному вигляді мала сягати приблизно семи метрів заввишки. Однак друга половина колоса зникла, і протягом десятиліть її місцезнаходження залишалося невідомим.

Ситуація змінилася на початку 2024 року, коли спільна єгипетсько-американська експедиція виявила верхню частину статуї. Фрагмент лежав у землі обличчям донизу. Його висота становить близько 3,8 метра, а сам Рамсес II зображений у традиційному царському головному уборі з коброю.

Археологи побоювалися, що ґрунтові води могли серйозно пошкодити камінь. Проблема особливо загострилася після будівництва Асуанської греблі. Проте знахідка збереглася значно краще, ніж очікували фахівці. На поверхні навіть виявили залишки синього та жовтого пігментів, які можуть допомогти відтворити первісний вигляд монумента.

Після досліджень єгипетські археологи запропонували з’єднати знайдені частини. Реставрація стартувала у вересні 2025 року, а на початку 2026-го колос повернули на історичне місце біля північного входу до храму в Ель-Ашмунейні.

Сьогодні відновлена статуя має близько 6,7 метра заввишки та важить понад 40 тонн – і знову постає перед відвідувачами майже такою, якою її бачили тисячі років тому.

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