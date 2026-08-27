Через 100 лет археологи наконец-то нашли главу легендарной статуи

Археологическая загадка, остававшаяся неразгаданной почти сто лет, получила неожиданное завершение в Египте. Исследователи обнаружили верхнюю часть огромной статуи фараона Рамсеса II, нижнюю половину которой археологи обнаружили еще в 1930 году.

Рамзес Второй. Фото: из открытых источников

Как сообщает Popular Mechanics, история началась с раскопок немецкого археолога Гюнтера Редера недалеко от современного Эль-Ашмунейна в провинции Минья. Тогда он нашел нижнюю часть монументальной статуи, которая, по оценкам ученых, в полном виде должна была достигать примерно семи метров высотой. Однако вторая половина колоса исчезла, и в течение десятилетий ее местонахождение оставалось неизвестным.

Ситуация изменилась в начале 2024 г., когда совместная египетско-американская экспедиция обнаружила верхнюю часть статуи. Фрагмент лежал в земле лицом вниз. Его высота составляет около 3,8 метра, а сам Рамсес II изображен в традиционном царском головном уборе с коброй.

Археологи опасались, что грунтовые воды могли серьезно повредить камень. Проблема особенно обострилась после строительства Асуанской дамбы. Однако находка сохранилась гораздо лучше, чем ожидали специалисты. На поверхности даже были обнаружены остатки синего и желтого пигментов, которые могут помочь воспроизвести первоначальный вид монумента.

После исследований египетские археологи предложили соединить найденные части. Реставрация стартовала в сентябре 2025 года, а в начале 2026-го колос вернули на историческое место у северного входа в храм в Эль-Ашмунейне.

Сегодня восстановленная статуя имеет около 6,7 метра высотой и весит более 40 тонн – и снова предстает перед посетителями почти такой, какой ее видели тысячи лет назад.

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