logo_ukra

BTC/USD

74424

ETH/USD

2376.52

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Бій, який не забули: на Рівненщині вшанували героїв Гурбинської битви
commentss НОВИНИ Всі новини

Бій, який не забули: на Рівненщині вшанували героїв Гурбинської битви

У Гурбах відбулася панахида та символічні заходи на честь українських повстанців.

14 квітня 2026, 14:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Рівненщині відбулися пам’ятні заходи на честь українських повстанців, які загинули під час найбільшої битви УПА проти радянських військ НКВС. Традиційно вшанування проходить у третій день Великодня і збирає як місцевих жителів, так і представників влади.

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він сказав, що  урочище Гурби є символом сили та незламності українського народу. Саме тут 82 роки тому відбулася одна з наймасштабніших сутичок повстанців із радянськими військами.

Історія бою, який увійшов у пам’ять

У квітні 1944 року кілька тисяч бійців УПА вступили у бій із значно переважаючими силами НКВС, які мали танки та авіацію. Попри це, повстанці змогли чинити запеклий опір і значна частина з них вирвалася з оточення.

Водночас після бою радянські війська спалили навколишні села, а місцевих жителів депортували. Точна кількість загиблих і досі залишається невідомою, що лише підсилює трагізм тих подій.

Як проходило вшанування

14 квітня на Пантеоні слави героїв Гурбинського бою відбулася панахида та богослужіння. До заходів долучилися представники громади, духовенства та молодь.

Особливо символічним моментом стало те, що саме на цьому місці рівненські пластуни склали присягу на вірність Богові та Україні, продовжуючи традицію національної пам’яті.

Значення для сучасності

Пантеон слави героїв Гурб було закладено у 2006 році, а згодом тут неодноразово перепоховували знайдені останки повстанців. Сьогодні це місце стало одним із ключових осередків історичної пам’яті.

Таким чином, щорічні заходи у Гурбах не лише вшановують загиблих, а й нагадують про боротьбу українців за свободу, яка триває і сьогодні.

Читайте також в "Коментарях", що російські окупаційні війська завдали удару по Печенізькій дамбі в Харківській області, застосувавши шість керованих авіабомб.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини