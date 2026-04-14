Бій, який не забули: на Рівненщині вшанували героїв Гурбинської битви

На Рівненщині відбулися пам’ятні заходи на честь українських повстанців, які загинули під час найбільшої битви УПА проти радянських військ НКВС. Традиційно вшанування проходить у третій день Великодня і збирає як місцевих жителів, так і представників влади.

На Рівненщині вшанували пам’ять загиблих у найбільшому бою УПА проти НКВС

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він сказав, що урочище Гурби є символом сили та незламності українського народу. Саме тут 82 роки тому відбулася одна з наймасштабніших сутичок повстанців із радянськими військами.

Історія бою, який увійшов у пам’ять

У квітні 1944 року кілька тисяч бійців УПА вступили у бій із значно переважаючими силами НКВС, які мали танки та авіацію. Попри це, повстанці змогли чинити запеклий опір і значна частина з них вирвалася з оточення.

Водночас після бою радянські війська спалили навколишні села, а місцевих жителів депортували. Точна кількість загиблих і досі залишається невідомою, що лише підсилює трагізм тих подій.

Як проходило вшанування

14 квітня на Пантеоні слави героїв Гурбинського бою відбулася панахида та богослужіння. До заходів долучилися представники громади, духовенства та молодь.

Особливо символічним моментом стало те, що саме на цьому місці рівненські пластуни склали присягу на вірність Богові та Україні, продовжуючи традицію національної пам’яті.

Значення для сучасності

Пантеон слави героїв Гурб було закладено у 2006 році, а згодом тут неодноразово перепоховували знайдені останки повстанців. Сьогодні це місце стало одним із ключових осередків історичної пам’яті.

Таким чином, щорічні заходи у Гурбах не лише вшановують загиблих, а й нагадують про боротьбу українців за свободу, яка триває і сьогодні.

