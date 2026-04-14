Бой, который не забыли: в Ровенской области почтили героев Гурбинской битвы

В Ровенской области состоялись памятные мероприятия в честь украинских повстанцев, погибших во время крупнейшей битвы УПА против советских войск НКВД. Традиционно празднование проходит в третий день Пасхи и собирает как местных жителей, так и представителей власти.

В Ровенской области почтили память погибших в крупнейшем бою УПА против НКВД

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. Он сказал, что урочище Гурбы является символом силы и несокрушимости украинского народа . Именно здесь 82 года назад произошла одна из самых масштабных стычек повстанцев с советскими войсками.

История боя, вошедшего в память

В апреле 1944 года несколько тысяч бойцов УПА вступили в бой со значительно превосходящими силами НКВД, имевших танки и авиацию. Несмотря на это, повстанцы смогли оказать ожесточенное сопротивление и значительная часть из них вырвалась из окружения.

В то же время, после боя советские войска сожгли окрестные села, а местных жителей депортировали. Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным , что лишь усиливает трагизм этих событий.

Как проходило чествование

14 апреля на Пантеоне славы героев Гурбинского боя состоялась панихида и богослужение. К мерам присоединились представители общины, духовенства и молодежь.

Особенно символическим моментом стало то, что именно на этом месте ровенские пластуны приняли присягу на верность Богу и Украине , продолжая традицию национальной памяти.

Значение для современности

Пантеон славы героев Гурб был заложен в 2006 году, а затем здесь неоднократно перезахороняли найденные останки повстанцев. Сегодня это место стало одной из ключевых ячеек исторической памяти.

Таким образом, ежегодные мероприятия в Гурбах не только чествуют погибших, но и напоминают о борьбе украинцев за свободу, которая продолжается и сегодня.

