Біля Сицилії знайшли затонулий корабель, якому 2000 років: усіх здивувало те, що знайшли на борту

Незвичайна археологічна знахідка зроблена біля берегів Сицилії: на глибині близько 46 метрів дослідники виявили судно, що затонуло, яке попередньо відносять до римської доби. За оцінками фахівців, корабель міг затонути ще II-I століттях до нашої ери.

Біля Сицилії виявили стародавній корабель. Фото: з відкритих джерел

На морському дні збереглися сотні амфор, два свинцеві якорі, а також ще одна конструкція, виготовлена зі свинцю. Виявлені артефакти можуть допомогти вченим відновити деталі древнього морського маршруту та зрозуміти, які товари перевозили Середземним морем понад дві тисячі років тому.

У Міністерстві культури Італії назвали відкриття одним із найбільш значущих підводних археологічних виявлень останніх років. Міністр культури Алессандро Джулі наголосив, що морське дно продовжує зберігати унікальні свідчення минулого.

За його словами, судно, що затонуло, дозволяє заглянути в історію людей, торговельних шляхів і зв'язків між територіями, завдяки яким Середземномор'я протягом століть залишалося найважливішим перехрестям різних цивілізацій.

Особливої цінності знахідці надає те, що йдеться не про окремі артефакти, а про цілий археологічний комплекс. Поєднання амфор, якорів та елементів судна здатне дати дослідникам значно більше інформації про корабель, його вантаж та обставини загибелі.

Тепер місце виявлення планують докладно документувати та дослідити. Фахівці Управління морського господарства повинні встановити археологічний контекст знахідки, а також визначити заходи, необхідні для її збереження та захисту.

Таким чином, виявлений у Сицилії корабель може стати своєрідною капсулою часу, яка дозволить вченим відновити невідомі деталі морської торгівлі античного Середземномор'я.

Читайте також на порталі "Коментарі" – загублений лист Папи Римського може переписати історію: що з'ясували вчені.



