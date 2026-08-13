Возле Сицилии нашли затонувший корабль, которому 2000 лет: всех удивило то, что нашли на борту

Необычная археологическая находка сделана у берегов Сицилии: на глубине около 46 метров исследователи обнаружили затонувшее судно, которое предварительно относят к римской эпохе. По оценкам специалистов, корабль мог затонуть еще во II-I веках до нашей эры.

Возле Сицилии обнаружили древний корабль. Фото: из открытых источников

На морском дне сохранились сотни амфор, два свинцовых якоря, а также еще одна конструкция, выполненная из свинца. Обнаруженные артефакты могут помочь ученым восстановить детали древнего морского маршрута и понять, какие товары перевозили по Средиземному морю более двух тысяч лет назад.

В Министерстве культуры Италии назвали открытие одним из наиболее значимых подводных археологических обнаружений последних лет. Министр культуры Алессандро Джули подчеркнул, что морское дно продолжает сохранять уникальные свидетельства прошлого.

По его словам, затонувшее судно позволяет заглянуть в историю людей, торговых путей и связей между территориями, благодаря которым Средиземноморье на протяжении веков оставалось важнейшим перекрестком разных цивилизаций.

Особую ценность находке придает то, что речь идет не об отдельных артефактах, а о целом археологическом комплексе. Сочетание амфор, якорей и элементов судна способно дать исследователям значительно больше информации о корабле, его грузе и обстоятельствах гибели.

Теперь место обнаружения планируют подробно документировать и исследовать. Специалисты Управления морского хозяйства должны установить археологический контекст находки, а также определить меры, необходимые для ее сохранения и защиты.

Таким образом, обнаруженный у Сицилии корабль может стать своеобразной капсулой времени, которая позволит ученым восстановить неизвестные детали морской торговли античного Средиземноморья.

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