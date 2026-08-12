Утерянное письмо Папы Римского может переписать историю: что выяснили ученые

Нормандское завоевание Англии в 1066 году традиционно рассматривают как результат борьбы за английский престол после смерти Эдуарда Исповедника. Однако новое исследование предлагает гораздо более широкий взгляд на события, которые привели к битве при Гастингсе.

Борьба за власть в Риме. Фото: из открытых источников

Как пишет The Independent, историки заново изучили сохранившиеся фрагменты письма папы Александра II. Документ дошел до современности в составе средневекового сборника канонического права, поскольку полный архив папской переписки был утрачен.

Исследователи предполагают, что позиция Александра II могла быть связана не только с английской политикой, но и с жесткой борьбой за контроль над Римом. В 1061 году часть церковных деятелей избрала Александра II папой, тогда как другая группа поддержала епископа Пармского Кадала, который стал известен как антипапа Гонорий II.

Конфликт быстро вышел за пределы Италии. Соперники стремились заручиться поддержкой европейских правителей, а сторонники Гонория получили поддержку Священной Римской империи.

По мнению исследователей, Англия могла оказаться связана с лагерем противников Александра II. Если король Гарольд Годвинсон действительно поддерживал конкурирующую папскую группировку, это могло стать дополнительным мотивом для Александра выступить на стороне Вильгельма Нормандского.

В сохранившемся письме Александр писал, что Англия находилась под покровительством Святого Петра, пока ее жители не отошли от "пути истины". Историки считают, что эти формулировки могут отражать именно религиозно-политический конфликт того времени.

Профессор Том Лисенс отмечает, что в таком случае вторжение Вильгельма могло восприниматься сторонниками Александра не просто как династическая война, а как противостояние с противниками папской власти.

Папская поддержка имела важное символическое значение и могла укрепить легитимность нормандского завоевания. Поэтому битва при Гастингсе, возможно, стала результатом не только спора за английскую корону, но и гораздо более масштабной борьбы за влияние внутри европейского христианского мира.

Авторы исследования подчеркивают: окончательные выводы требуют дальнейшего изучения источников. Но новая версия показывает, насколько сильно решения, принимавшиеся в Риме, могли повлиять на судьбу Англии почти тысячу лет назад.

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