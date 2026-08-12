Втрачений лист Папи Римського може переписати історію: що з'ясували вчені

Нормандське завоювання Англії в 1066 традиційно розглядають як результат боротьби за англійський престол після смерті Едуарда Сповідника. Однак нове дослідження пропонує набагато ширший погляд на події, що призвели до битви при Гастінгсі.

Боротьба за владу у Римі. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Independent, історики заново вивчили фрагменти листа папи Олександра II, що збереглися. Документ дійшов до сьогодення у складі середньовічної збірки канонічного права, оскільки повний архів папського листування було втрачено.

Дослідники припускають, що позиція Олександра II могла бути пов'язана не лише з англійською політикою, а й жорсткою боротьбою за контроль над Римом. В 1061 частина церковних діячів обрала Олександра II папою, тоді як інша група підтримала єпископа Пармського Кадала, який став відомий як антипапа Гонорій II.

Конфлікт швидко вийшов поза Італії. Суперники прагнули заручитись підтримкою європейських правителів, а прихильники Гонорію отримали підтримку Священної Римської імперії.

На думку дослідників, Англія могла бути пов'язана з табором противників Олександра II. Якщо король Гарольд Годвінсон справді підтримував конкуруючі папські угруповання, це могло стати додатковим мотивом для Олександра виступити на боці Вільгельма Нормандського.

У листі, що зберігся, Олександр писав, що Англія перебувала під заступництвом Святого Петра, поки її жителі не відійшли від "шляху істини". Історики вважають, що це формулювання можуть відбивати саме релігійно-політичний конфлікт того часу.

Професор Том Лісенс зазначає, що в такому разі вторгнення Вільгельма могло сприйматися прихильниками Олександра не просто як династична війна, а як протистояння із противниками папської влади.

Папська підтримка мала важливе символічне значення і зміцнила легітимність нормандського завоювання. Тому битва при Гастінгсі, можливо, стала результатом не тільки суперечки за англійську корону, а й значно масштабнішої боротьби за вплив усередині європейського християнського світу.

Автори дослідження наголошують: остаточні висновки вимагають подальшого вивчення джерел. Але нова версія показує, наскільки сильні рішення, що приймалися в Римі, могли вплинути на долю Англії майже тисячу років тому.

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