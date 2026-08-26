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Beretta 92 (M9): чому легендарний пістолет армії США та "Міцного горішка" калічив своїх стрільців

Beretta 92 (M9) стала легендою армії США та Голлівуду, але на початку служби зіткнулася з небезпечним дефектом затвора.

26 серпня 2026, 09:06
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Сергій Кречмаровський

Beretta 92 — один із найвідоміших пістолетів XX століття. У 1985 році американська армія обрала його військову версію M9 для заміни легендарного Colt M1911. Перші M9 почали надходити до війська в середині 1980-х років, а згодом пістолет став штатною зброєю американських військових на понад три десятиліття.

Beretta 92 (M9): чому легендарний пістолет армії США та "Міцного горішка" калічив своїх стрільців

Американські морські піхотинці під час навчальних стрільб із 9-мм пістолетів, 2005 рік. Фото: U.S. Navy / Marc Rockwell-Pate.

Популярність M9 пояснювалася не лише військовою службою. Beretta 92 стала справжньою іконою масової культури, регулярно з'являючись у голлівудських бойовиках та відеоіграх. Особливо відомим пістолет зробив "Міцний горішок", де Джон Макклейн використовував Beretta 92F. Це була інша модифікація того самого сімейства, а не військовий M9.

Beretta 92 (M9): чому легендарний пістолет армії США та ”Міцного горішка” калічив своїх стрільців - фото 2

Пістолет Beretta M9, прийнятий на озброєння армії США у 1985 році. Фото: Curiosandrelics, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Однак уже на початку військової кар'єри M9 американська армія зіткнулася з небезпечною проблемою. Перші тріщини затворів виявили ще під час випробувань, а в 1987-1988 роках почали фіксувати випадки їхнього руйнування. За даними американського Government Accountability Office, до 1988 року було зафіксовано 14 випадків руйнування затвора, унаслідок яких постраждали четверо стрільців. Небезпека полягала в тому, що задня частина зруйнованого затвора могла відлетіти назад — у напрямку стрільця.

Під час розслідування військові пов’язали руйнування із втомою металу затвора. Beretta водночас заявляла, що важливу роль могли відігравати боєприпаси з підвищеним тиском. Після цього конструкцію затвора та виробничий контроль удосконалили, а армія запровадила додаткові заходи безпеки.

Парадокс Beretta M9 у тому, що пістолет, який став символом американської армії та Голлівуду, зіткнувся із серйозною технічною проблемою практично на початку своєї військової кар'єри — але після цього залишався на озброєнні ще майже 30 років.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому пістолет Desert Eagle обожнюють у Голлівуді, хоча ця зброя провальна в бою.



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Джерело: https://www.gao.gov/products/t-nsiad-88-46
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