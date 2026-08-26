Beretta 92 (M9): почему легендарный пистолет армии США и "Крепкого орешка" калечил своих стрелков

Beretta 92 – один из самых известных пистолетов XX века. В 1985 году американская армия избрала его военную версию M9 для замены легендарного Colt M1911. Первые M9 начали поступать в армию в середине 1980-х годов, а впоследствии пистолет стал штатным оружием американских военных более чем на три десятилетия.

Американские морские пехотинцы во время учебных стрельб из 9-мм пистолетов, 2005 год. Фото: U.S. Navy / Marc Rockwell-Pate.

Известность M9 объяснялась не только военной службой. Beretta 92 стала настоящей иконой массовой культуры, регулярно появляясь в голливудских боевиках и видеоиграх. Особенно известным пистолет сделал "Крепкий орешек", где Джон Макклейн использовал Beretta 92F. Это была другая модификация того же семейства, а не военный M9.

Пистолет Beretta M9 принят на вооружение армии США в 1985 году. Фото: Curiosandrelics, CC BY-SA 3.0.

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Однако уже в начале военной карьеры M9 американская армия столкнулась с опасной проблемой. Первые трещины затворов обнаружили еще во время испытаний, а в 1987-1988 годах начали фиксировать случаи их разрушения. По данным американского Government Accountability Office, к 1988 году было зафиксировано 14 случаев разрушения затвора, в результате которых пострадали четверо стрелков. Опасность заключалась в том, что задняя часть разрушенного затвора могла отлетать назад – в направлении стрелка.

В ходе расследования военные связали разрушение с усталостью металла затвора. Beretta заявляла, что важную роль могли играть боеприпасы с повышенным давлением. После этого конструкцию затвора и производственный контроль усовершенствовали, а армия ввела дополнительные меры безопасности.

Парадокс Beretta M9 в том, что ставший символом американской армии и Голливуда пистолет столкнулся с серьезной технической проблемой практически в начале своей военной карьеры, но после этого оставался на вооружении еще почти 30 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему пистолет Desert Eagle обожают в Голливуде, хотя это оружие провально в бою.