Чому пістолет Desert Eagle обожнюють у Голлівуді, хоча ця зброя провальна у бою

Знаменитий пістолет Desert Eagle незмінно викликає захват у глядачів бойовиків завдяки своїм фантастичним габаритам і потужному вигляду, проте його реальна роль суттєво відрізняється від голлівудських стандартів. Попри статус попкультурної ікони, ця зброя не отримала поширення як штатне бойове озброєння через надмірну вагу та специфіку. Кінематограф зробив із нього символ непереможної сили, хоча в армії його ніхто не використовує саме тому, що це суто нішевий спортивно-мисливський інструмент, а не бойовий пістолет.

Пістолет Desert Eagle поруч із патронами калібру .50 AE. Фото: DeepThunder / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Серед ключових фактів і реальних технічних особливостей цієї культової зброї варто виділити такі:

Історія створення: концепція потужного самозарядного пістолета під магнум-патрони з'явилася у 1979 році, патенти оформили у 1980-му, а перший серійний варіант Mark I вийшов на ринок у 1983-му завдяки Magnum Research та ізраїльському підряднику IMI.

Нішеве призначення: зброя проєктувалася з розрахунком на спортивну стрільбу, полювання та силуетну стрільбу, а не для регулярної служби.

Особливості конструкції: велика маса пістолета у поєднанні з газовідводною системою автоматики частково компенсує віддачу потужних боєприпасів, забезпечуючи високу точність одиночних пострілів.

Калібр та потужність: потужний пістолетний патрон .50 Action Express, розроблений Еваном Вілдіном у 1988 році, додав зброї максимальної впізнаваності, хоча габарити роблять її непрактичною для носіння.

Голлівудський статус: кінематограф зробив пістолет всесвітньо відомим завдяки стрічкам 1985 року ("Рік дракона", "Командо"), а також бойовикам 90-х на кшталт "Хижак 2", "Гарлі-Девідсон і ковбой Мальборо" та "Втеча з Лос-Анджелеса". Окрему роль відіграла "Матриця" (1999): саме поява Desert Eagle .50 AE у руках агента Сміта остаточно закріпила великокаліберну версію в масовій культурі, хоча жодна армія чи поліція не прийняла його як службовий стандарт.

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