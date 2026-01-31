Зими в Україні може не стати: експерти б’ють на сполох за Крим та Одещину

Рубрики
Українці можуть готуватися до зими… без зими. Такий прогноз до 2040 року зробила кліматологиня Світлана Краковська, учасниця Міжурядової панелі зі зміни клімату (IPCC) та членкиня Національної академії наук США, в інтерв’ю журналісту Олексію Суханову на YouTube. Вона попереджає: вже до 2040 року традиційна зима в Україні суттєво зміниться. Сніг у більшості регіонів стане рідкістю, а на півдні – у Криму та Одеській області – зима може зникнути зовсім.
Кліматичні зміни в Україні до 2040 року – де зима стане рідкістю
Причинами цього вчені називають комплекс факторів: викиди парникових газів, масову вирубку лісів та наслідки воєнних дій, які призводять до попадання у повітря великої кількості шкідливих речовин. Внаслідок цього середня температура найхолоднішого місяця, здебільшого січня, зросте в усіх регіонах України.
Прогнозуючи майбутнє, експертка зазначає, що на сході України зима фактично починатиметься в лютому, а на Одещині кліматична весна почне панувати вже наприкінці січня. Тільки у гірських районах температура повітря залишатиметься нижче нуля градусів. Київ залишатиметься одним із найтепліших міст завдяки ефекту "міського острова тепла": асфальт і будівлі утримують сонячну енергію, підвищуючи температуру навіть взимку.
Для пересічних українців це означає суттєві зміни у повсякденному житті. По-перше, опалювальний сезон може скоротитися. По-друге, відсутність снігу вплине на сільське господарство та екосистеми: сніговий покрив традиційно виконує роль природного ізолятора ґрунту та запасу води. По-третє, зимові розваги, лижні курорти та зимова інфраструктура можуть втратити актуальність у південних регіонах.
Прогноз вказує на те, що Україна стоїть на порозі серйозних кліматичних змін, і навіть ті регіони, де зараз випадає багато снігу, можуть вже за два десятиліття зустрічати зиму в досить весняних умовах.
Це сигнал для громадян та влади: планування міст, сільського господарства та енергетики доведеться адаптувати до нових реалій, де традиційна зима може залишитися лише спогадом.
