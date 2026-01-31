Зимы в Украине может не стать: эксперты бьют тревогу за Крым и Одесщину

Украинцы могут готовиться к зиме… без зимы. Такой прогноз до 2040 года сделала климатолога Светлана Краковская, участница Межправительственной панели по изменению климата (IPCC) и член Национальной академии наук США, в интервью журналисту Алексею Суханову на YouTube. Она предупреждает: уже к 2040 году традиционная зима в Украине существенно изменится. Снег в большинстве регионов станет редкостью, а на юге – в Крыму и Одесской области – зима может исчезнуть совсем.

Климатические изменения в Украине к 2040 году – где зима станет редкостью

Причинами этого ученые называют комплекс факторов: выбросы парниковых газов, массовую вырубку лесов и последствия военных действий , которые приводят к попаданию в атмосферу большого количества вредных веществ. В результате средняя температура самого холодного месяца, в основном января, вырастет во всех регионах Украины.

Прогнозируя будущее, эксперт отмечает, что на востоке Украины зима фактически будет начинаться в феврале, а в Одесской области климатическая весна начнет господствовать уже в конце января. Только в горных районах температура воздуха будет оставаться ниже нуля. Киев остается одним из самых теплых городов благодаря эффекту "городского острова тепла": асфальт и здания удерживают солнечную энергию, повышая температуру даже зимой.

Для рядовых украинцев это значит существенные изменения в повседневной жизни. Во-первых, отопительный сезон может сократиться. Во-вторых, отсутствие снега повлияет на сельское хозяйство и экосистемы : снежный покров традиционно играет роль природного изолятора грунта и запаса воды. В-третьих, зимние развлечения, лыжные курорты и зимняя инфраструктура могут утратить актуальность в южных регионах.

Краковская отмечает: "Изменения климата не останавливаются, и мы должны адаптироваться. Контроль за выбросами, сохранение лесов и экологически чистые технологии помогут замедлить этот процесс".

Прогноз указывает на то, что Украина стоит на пороге серьезных климатических изменений, и даже те регионы, где сейчас выпадает много снега, могут уже через два десятилетия встречать зиму в довольно весенних условиях.

Это сигнал для граждан и власти: планирование городов, сельского хозяйства и энергетики придется адаптировать к новым реалиям, где традиционная зима может остаться только воспоминанием.

