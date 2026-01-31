Лютий вдарить без пощади: синоптик попередила про морози до –25 і кілька днів справжнього холоду

Лютий в Україні розпочнеться різким і небезпечним похолоданням, про яке заздалегідь попередила відома синоптикиня Наталка Діденко. Про погодні умови на 1 лютого вона повідомила у своєму Фейсбук, наголосивши: країну очікують сильні морози, які триматимуться кілька днів поспіль.

Україну накриває крижаний старт лютого — що чекати 1 лютого та коли стане легше

За її прогнозом, вже найближчої ночі температура повітря опуститься до –18…–23 градусів, а у північних та західних регіонах подекуди можливі –23…–25 градусів. Вдень у неділю, 1 лютого, стовпчики термометрів не піднімуться вище –12…–17 градусів, що значно нижче кліматичної норми для початку місяця.

Антициклон і ясне небо — головні винуватці холоду

Синоптикиня пояснила, що така погода пов’язана з потужним антициклоном, який охопить усю територію України. Саме тому опадів не очікується, але ясне небо вночі сприятиме ще більшому вихолодженню повітря. За словами Діденко, відсутність хмар у морозні ночі — це додатковий мінус до температури, який особливо відчуватиметься зранку.

Південь також у мінусах

Навіть південні області, де зазвичай зима м’якша, цього разу не уникнуть холоду. Вночі там прогнозується –10…–15 градусів, а вдень — –5…–10. Як підкреслює синоптикиня, це точно не "південна зима", а повноцінний морозний епізод, до якого варто поставитися серйозно.

Київ — у зоні особливої уваги

У столиці лютий також стартує з відчутного холоду. Найближчої ночі в Києві очікується –20…–22 градуси, вдень 1 лютого — близько –15. При цьому Наталка Діденко звертає увагу на небезпечний момент: пізнього вечора у неділю температура в Києві може знизитися до –25 градусів.

Скільки триватимуть морози і коли чекати полегшення

За словами синоптикині, ці морози затримаються на кілька днів, але катастрофічного затягування холодів не буде.

І попередні прогнози справді дають надію: з другої половини наступного тижня холод почне слабшати. За оцінками синоптиків, витримати потрібно фактично чотири дні, після чого температура поступово підвищуватиметься.

Фахівці радять у цей період обмежити тривале перебування на вулиці, подбати про тепло в оселях та бути уважними до дітей і літніх людей. Початок лютого в Україні обіцяє бути суворим, але короткотривалим випробуванням.

