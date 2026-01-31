Февраль ударит без пощады: синоптик предупредила о морозах до –25 и несколько дней настоящего холода

Февраль в Украине начнется резким и опасным похолоданием , о котором заранее предупредила известная синоптика Наталья Диденко. О погодных условиях на 1 февраля она сообщила в своем Фейсбуке, подчеркнув: страну ожидают сильные морозы, которые будут держаться несколько дней подряд .

Украину накрывает ледяной старт февраля - что ждать 1 февраля и когда станет легче

По ее прогнозу, уже в ближайшую ночь температура воздуха опустится до –18…–23 градусов , а в северных и западных регионах кое-где возможны –23…–25 градусов . Днем в воскресенье, 1 февраля, столбики термометров не поднимутся выше -12...-17 градусов , что значительно ниже климатической нормы для начала месяца.

Антициклон и ясное небо – главные виновники холода

Синоптикиня объяснила, что такая погода связана с мощным антициклоном , который охватит всю территорию Украины. Поэтому осадков не ожидается , но ясное небо ночью будет способствовать еще большему охлаждению воздуха. По словам Диденко, отсутствие облаков в морозные ночи — это дополнительный минус до температуры , который будет особенно ощущаться утром.

Юг также в минусах

Даже южные области, где обычно зима более мягкая, на этот раз не избегнут холода. Ночью там прогнозируется –10…–15 градусов , а днем – –5…–10 . Как подчеркивает синоптика, это точно не "южная зима" , а полноценный морозный эпизод, к которому стоит отнестись серьезно.

Киев — в зоне особого внимания

В столице февраль также стартует с ощутимого холода. В ближайшую ночь в Киеве ожидается -20...-22 градуса , днем 1 февраля — около -15 . При этом Наталья Диденко обращает внимание на опасный момент: поздно вечером в воскресенье температура в Киеве может снизиться до –25 градусов .

Сколько будут продолжаться морозы и когда ждать облегчения

По словам синоптикини, эти морозы задержатся на несколько дней , но катастрофической затяжки холодов не будет.

И предварительные прогнозы действительно дают надежду: со второй половины следующей недели холод начнет ослабевать . По оценкам синоптиков, выдержать нужно фактически четыре дня , после чего температура будет постепенно повышаться.

Специалисты советуют в этот период ограничить длительное пребывание на улице, позаботиться о тепле в домах и быть внимательными к детям и пожилым людям . Начало февраля в Украине обещает быть строгим, но кратковременным испытанием.

Читайте также в "Комментариях", на сколько повысятся цены на топливо в Украине.