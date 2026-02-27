Жодних фейків про погоду: в Україні запустили офіційний застосунок «цеПогода»

В Україні з’явився власний державний погодний застосунок "цеПогода". Відтепер українці зможуть отримувати прогнози та штормові попередження без посередників, сторонніх сервісів і довільних інтерпретацій. Йдеться про офіційний мобільний продукт, який формує дані безпосередньо на базі національної метеорологічної служби.

Укргідрометцентр запускає мобільний застосунок «цеПогода» – офіційні прогнози без реклами

Про це повідомляє ДСНС України. Зазначається, що Укргідрометцентр у тестовому режимі запускає мобільний застосунок "цеПогода", який надає перевірену інформацію про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, що забезпечують метеорологічний супровід держави.

У застосунку доступні:

погодинний та добовий прогноз до 5 діб

розрахунковий прогноз на 6–9 добу консультаційного характеру

автоматичне визначення місцеперебування

інтерактивні карти погодних явищ

відсутність реклами

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів і проходять професійний аналіз та адаптацію синоптиками Укргідрометцентру. Це означає, що користувач отримує не автоматично згенеровану модель, а прогноз, перевірений експертами.

Застосунок створено в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом. Такий формат дозволяє інтегрувати сучасні європейські підходи до прогнозування та підвищити точність даних для України.

Тестовий режим триватиме три місяці. Розробники закликають користувачів залишати відгуки та повідомляти про можливі технічні недоліки. Пропозиції щодо вдосконалення можна надсилати на електронну адресу .

Офіційний застосунок "цеПогода" вже доступний для завантаження в Google Play та App Store. За словами розробників, мета сервісу – зробити погодну інформацію максимально точною, оперативною та зручною для кожного користувача.

Таким чином, українці отримали інструмент, який дозволяє напряму отримувати попередження про небезпечні погодні явища та планувати свій день на основі офіційних даних.

