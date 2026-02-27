logo

Главная Новости Общество Экология Никаких фейков о погоде: в Украине запустили официальное приложение
commentss НОВОСТИ Все новости

Никаких фейков о погоде: в Украине запустили официальное приложение

Погодные предупреждения и точные прогнозы от синоптиков – сервис работает в тестовом режиме.

27 февраля 2026, 13:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине появилось собственное государственное погодное приложение "этоПогода". Теперь украинцы смогут получать прогнозы и штормовые предупреждения без посредников, посторонних сервисов и произвольных интерпретаций. Речь идет об официальном мобильном продукте, формирующем данные непосредственно на базе национальной метеорологической службы.

Никаких фейков о погоде: в Украине запустили официальное приложение

Укргидрометцентр запускает мобильное приложение «этоПогода» – официальные прогнозы без рекламы

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Отмечается, что Укргидрометцентр в тестовом режиме запускает мобильное приложение "этоПогода", которое предоставляет проверенную информацию об опасных и стихийных метеорологических явлениях непосредственно от специалистов, обеспечивающих метеорологическое сопровождение государства.

В приложении доступны:

почасовой и суточный прогноз до 5 суток
расчетный прогноз на 6–9 сутки консультационного характера
автоматическое определение местоположения
интерактивные карты погодных явлений
отсутствие рекламы

Прогнозы формируются на основе расчетов ведущих европейских прогностических центров и проходят профессиональный анализ и адаптацию синоптиками Укргидрометцентра. Это означает, что пользователь получает не автоматически сгенерированную модель, а прогноз, проверенный экспертами.

Приложение создано в рамках международного проекта в сотрудничестве с Финским метеорологическим институтом. Такой формат позволяет интегрировать современные европейские подходы к прогнозированию и повысить точность данных для Украины.

Тестовый режим продлится три месяца. Разработчики призывают пользователей оставлять отзывы и сообщать о возможных технических недостатках. Предложения по усовершенствованию можно присылать по электронному адресу .

Официальное приложение "Погода" уже доступно для загрузки в Google Play и App Store. По словам разработчиков, цель сервиса – сделать погодную информацию максимально точной, оперативной и удобной для каждого пользователя.

Таким образом, украинцы получили инструмент, позволяющий напрямую получать предупреждения об опасных погодных явлениях и планировать свой день на основе официальных данных.

