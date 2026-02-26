Україну накрив 5-бальний магнітний шторм: червоний рівень небезпеки та тривожні симптоми

26 лютого Україна опинилася під впливом потужної магнітної бурі. Геомагнітні коливання досягли К-індексу 5,1, що відповідає червоному рівню активності. Такий показник означає сильні магнітні збурення, які можуть відчувати метеочутливі люди та впливати на роботу техніки.

Магнітна буря 26 лютого – скільки триватиме геомагнітна атака і як вберегти здоров'я

Причиною шторму став високошвидкісний потік сонячного вітру з великої корональної діри на Сонці. Підвищена швидкість частинок спричинила нестабільність у магнітному полі Землі. За даними Британської геологічної служби, періоди підвищеної активності зберігатимуться до кінця дня 26 лютого. Уже 27 та 28 лютого геомагнітна ситуація має стабілізуватися.

Платформа meteoagent повідомляє, що сьогоднішній К-індекс 5,1 класифікується як сильні магнітні коливання. Водночас резонанс Шумана залишається на низькому рівні, що свідчить про відсутність значних фонових збурень. Сонячний спалах зафіксований на рівні C1 – це жовтий рівень активності.

П’ятибальний шторм вважається відчутним для людей із підвищеною чутливістю до змін атмосферного та магнітного фону. У період сонячної активності можливі головний біль, запаморочення, нудота, біль у ділянці серця. Також часто фіксують слабкість, сонливість, біль у спині та суглобах, підвищення артеріального тиску та загострення хронічних захворювань.

Фахівці рекомендують у такі дні зменшити навантаження на організм. Варто обмежити жирну, гостру та борошняну їжу, надавати перевагу сезонним фруктам, рибі та горіхам. Рекомендується відмовитися від кави, алкоголю та сигарет. Регулярне провітрювання приміщення та прогулянки на свіжому повітрі можуть допомогти зменшити негативні відчуття.

Британська геологічна служба, яка займається моніторингом геомагнітної ситуації, зазначає, що подібні явища є типовими під час періодів підвищеної сонячної активності. Зазвичай магнітні бурі такої сили не становлять серйозної загрози для більшості людей, але можуть спричиняти дискомфорт.

За попередніми прогнозами, вже найближчими днями геомагнітна ситуація нормалізується. Проте сьогоднішній день варто провести з підвищеною увагою до власного самопочуття.

