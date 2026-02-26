logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Україну накрив 5-бальний магнітний шторм: червоний рівень небезпеки та тривожні симптоми
commentss НОВИНИ Всі новини

Україну накрив 5-бальний магнітний шторм: червоний рівень небезпеки та тривожні симптоми

Сонячний вітер прискорився через корональну діру – фіксують К-індекс 5,1.

26 лютого 2026, 18:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

26 лютого Україна опинилася під впливом потужної магнітної бурі. Геомагнітні коливання досягли К-індексу 5,1, що відповідає червоному рівню активності. Такий показник означає сильні магнітні збурення, які можуть відчувати метеочутливі люди та впливати на роботу техніки.

Україну накрив 5-бальний магнітний шторм: червоний рівень небезпеки та тривожні симптоми

Магнітна буря 26 лютого – скільки триватиме геомагнітна атака і як вберегти здоров'я

Причиною шторму став високошвидкісний потік сонячного вітру з великої корональної діри на Сонці. Підвищена швидкість частинок спричинила нестабільність у магнітному полі Землі. За даними Британської геологічної служби, періоди підвищеної активності зберігатимуться до кінця дня 26 лютого. Уже 27 та 28 лютого геомагнітна ситуація має стабілізуватися.

Платформа meteoagent повідомляє, що сьогоднішній К-індекс 5,1 класифікується як сильні магнітні коливання. Водночас резонанс Шумана залишається на низькому рівні, що свідчить про відсутність значних фонових збурень. Сонячний спалах зафіксований на рівні C1 – це жовтий рівень активності.

П’ятибальний шторм вважається відчутним для людей із підвищеною чутливістю до змін атмосферного та магнітного фону. У період сонячної активності можливі головний біль, запаморочення, нудота, біль у ділянці серця. Також часто фіксують слабкість, сонливість, біль у спині та суглобах, підвищення артеріального тиску та загострення хронічних захворювань.

Фахівці рекомендують у такі дні зменшити навантаження на організм. Варто обмежити жирну, гостру та борошняну їжу, надавати перевагу сезонним фруктам, рибі та горіхам. Рекомендується відмовитися від кави, алкоголю та сигарет. Регулярне провітрювання приміщення та прогулянки на свіжому повітрі можуть допомогти зменшити негативні відчуття.

Британська геологічна служба, яка займається моніторингом геомагнітної ситуації, зазначає, що подібні явища є типовими під час періодів підвищеної сонячної активності. Зазвичай магнітні бурі такої сили не становлять серйозної загрози для більшості людей, але можуть спричиняти дискомфорт.

За попередніми прогнозами, вже найближчими днями геомагнітна ситуація нормалізується. Проте сьогоднішній день варто провести з підвищеною увагою до власного самопочуття.

Читайте також в "Коментарях", через що збільшується ризик інфарктів та інсультів. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини