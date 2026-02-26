Украину накрыл 5-балльный магнитный шторм: красный уровень опасности и тревожные симптомы

26 февраля Украина оказалась под влиянием мощной магнитной бури. Геомагнитные колебания достигли К-индекса 5,1, что соответствует красному уровню активности. Такой показатель означает сильные магнитные возмущения, которые могут испытывать метеочувствительные люди и оказывать влияние на работу техники.

Магнитная буря 26 февраля – сколько будет продолжаться геомагнитная атака и как уберечь здоровье

Причиной шторма стал высокоскоростной поток солнечного ветра из большой корональной дыры на Солнце. Повышенная скорость частиц повлекла за собой нестабильность в магнитном поле Земли. По данным Британской геологической службы, периоды повышенной активности будут сохраняться до конца 26 февраля. Уже 27 и 28 февраля геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

Платформа meteoagent сообщает , что сегодняшний К-индекс 5,1 классифицируется как сильные магнитные колебания. В то же время, резонанс Шумана остается на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии значительных фоновых возмущений. Солнечная вспышка зафиксирована на уровне C1 – это желтый уровень активности.

Пятибалльный шторм считается ощутимым для людей с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного и магнитного фона. В период солнечной активности возможны головные боли, головокружение, тошнота, боли в области сердца. Также часто фиксируют слабость, сонливость, боли в спине и суставах, повышение артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Специалисты рекомендуют в такие дни снизить нагрузку на организм. Следует ограничить жирную, острую и мучную пищу, отдавать предпочтение сезонным фруктам, рыбе и орехам. Рекомендуется отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Регулярное проветривание помещения и прогулки на свежем воздухе могут помочь снизить негативные ощущения.

Британская геологическая служба, занимающаяся мониторингом геомагнитной ситуации, отмечает, что подобные явления типичны во время периодов повышенной солнечной активности. Обычно магнитные бури такой силы не представляют серьезной угрозы для большинства людей, но могут вызывать дискомфорт.

По предварительным прогнозам, уже в ближайшие дни геомагнитная ситуация нормализуется. Однако сегодняшний день следует провести с повышенным вниманием к собственному самочувствию.

