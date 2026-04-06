Жеребець пильнує і не відходить: у Чорнобильській зоні показали родину унікальних коней

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували сімейство коней Пржевальського – одних із найрідкісніших диких коней у світі.

У Чорнобильському заповіднику зафіксували сімейство рідкісних коней Пржевальського

Як повідомляють "Коментарі", про це розповіли у самому заповіднику, оприлюднивши відповідні фото.

Тварин помітили під час спокійної прогулянки територією. На знімках видно, як родина тримається разом: жеребець пильнує, кобили ведуть групу, а лоша впевнено рухається поруч, поступово адаптуючись до життя в дикій природі.

У заповіднику наголошують, що коні Пржевальського стали своєрідним символом Чорнобильської зони, де природа відновлюється без активного втручання людини.

Цей підвид дикого коня був повністю знищений у природі ще у ХХ столітті. Його вдалося зберегти лише завдяки зоопаркам, після чого почалася масштабна програма повернення тварин у дику природу.

Як з’явилися коні у зоні відчуження

Перші тварини потрапили до Чорнобильської зони наприкінці 1990-х років. Тоді сюди перевезли кілька груп коней із різних заповідників та конезаводів.

Зокрема, до зони доставили три жеребці з Лозівського конезаводу та ще 28 тварин із заповідника "Асканія-Нова". Пізніше популяцію намагалися поповнити новими особинами, однак частина з них не змогла адаптуватися.

Попри втрати, сформувалася стабільна група, яка дала початок новій популяції.

Популяція зростає, але має свої особливості

Станом на останні роки, у районі Чорнобильської АЕС мешкають десятки, а за деякими оцінками – понад сотня таких коней.

Цікаво, що тварини обирають для життя не лише відкриті простори, а й покинуті будівлі та території Рудого лісу, де знаходять укриття і корм.

Фахівці зазначають: Чорнобильська зона стала унікальним природним майданчиком, де рідкісні види можуть відновлюватися без тиску цивілізації.

Поява нових лошат і стабільних сімейних груп свідчить про те, що популяція продовжує розвиватися, а умови для виживання залишаються сприятливими.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дике стадо великої рогатої худоби, яке мешкає на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, загалом успішно пережило зиму.