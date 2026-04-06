Жеребец бодрствует и не отходит: в Чернобыльской зоне показали семью уникальных лошадей

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали семейство редких лошадей Пржевальского

Как сообщают " Комментарии ", об этом рассказали в самом заповеднике, обнародовав соответствующие фото.

Животных заметили во время спокойной прогулки по территории. На снимках видно, как семья держится вместе: жеребец бодрствует, кобылы ведут группу, а жеребенок уверенно двигается рядом , постепенно адаптируясь к жизни в дикой природе.

В заповеднике отмечают, что лошади Пржевальского стали своеобразным символом Чернобыльской зоны , где природа восстанавливается без активного вмешательства человека.

Этот подвид дикой лошади полностью уничтожен в природе еще в ХХ веке. Его удалось сохранить только благодаря зоопаркам, после чего началась масштабная программа возвращения животных в природу.

Как появились лошади в зоне отчуждения

Первые животные попали в Чернобыльскую зону в конце 1990-х годов. Тогда сюда перевезли несколько групп лошадей из разных заповедников и конезаводов.

В частности, в зону доставили три жеребца из Лозовского конезавода и еще 28 животных из заповедника "Аскания-Нова" . Позднее популяцию пытались пополнить новыми особями, однако часть из них не смогла адаптироваться.

Несмотря на утраты, сформировалась стабильная группа, которая дала начало новой популяции.

Популяция растет, но имеет свои особенности

По состоянию на последние годы, в районе Чернобыльской АЭС проживают десятки, а по некоторым оценкам – более сотни таких лошадей.

Интересно, что животные выбирают для жизни не только открытые просторы, но и заброшенные здания и территории Рыжего леса , где находят укрытие и корм.

Специалисты отмечают: Чернобыльская зона стала уникальной природной площадкой, где редкие виды могут восстанавливаться без давления цивилизации .

Появление новых жеребят и стабильных семейных групп свидетельствует о том, что популяция продолжает развиваться, а условия выживания остаются благоприятными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что дикое стадо крупного рогатого скота, проживающего на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в целом успешно пережило зиму. В то же время холодный сезон оказался роковым для двух известных быков Трампа и Си, которые в свое время являлись лидерами группы.