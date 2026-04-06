Жеребец бодрствует и не отходит: в Чернобыльской зоне показали семью уникальных лошадей

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали семейство лошадей Пржевальского – одних из самых редких диких лошадей в мире.
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали семейство редких лошадей Пржевальского
Как сообщают " Комментарии ", об этом рассказали в самом заповеднике, обнародовав соответствующие фото.
Животных заметили во время спокойной прогулки по территории. На снимках видно, как семья держится вместе: жеребец бодрствует, кобылы ведут группу, а жеребенок уверенно двигается рядом , постепенно адаптируясь к жизни в дикой природе.
В заповеднике отмечают, что лошади Пржевальского стали своеобразным символом Чернобыльской зоны , где природа восстанавливается без активного вмешательства человека.
Этот подвид дикой лошади полностью уничтожен в природе еще в ХХ веке. Его удалось сохранить только благодаря зоопаркам, после чего началась масштабная программа возвращения животных в природу.
Первые животные попали в Чернобыльскую зону в конце 1990-х годов. Тогда сюда перевезли несколько групп лошадей из разных заповедников и конезаводов.
В частности, в зону доставили три жеребца из Лозовского конезавода и еще 28 животных из заповедника "Аскания-Нова" . Позднее популяцию пытались пополнить новыми особями, однако часть из них не смогла адаптироваться.
Несмотря на утраты, сформировалась стабильная группа, которая дала начало новой популяции.
По состоянию на последние годы, в районе Чернобыльской АЭС проживают десятки, а по некоторым оценкам – более сотни таких лошадей.
Интересно, что животные выбирают для жизни не только открытые просторы, но и заброшенные здания и территории Рыжего леса , где находят укрытие и корм.
Специалисты отмечают: Чернобыльская зона стала уникальной природной площадкой, где редкие виды могут восстанавливаться без давления цивилизации .
Появление новых жеребят и стабильных семейных групп свидетельствует о том, что популяция продолжает развиваться, а условия выживания остаются благоприятными.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что дикое стадо крупного рогатого скота, проживающего на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в целом успешно пережило зиму. В то же время холодный сезон оказался роковым для двух известных быков Трампа и Си, которые в свое время являлись лидерами группы.