Землю накрила страшна 5-бальна магнітна буря: скільки продовжиться мегашторм G1

На Сонці 8 серпня стався корональний викид маси, наслідки якого, за прогнозами дослідників, можуть досягти Землі вже 11 серпня. Очікується, що це спричинить нове геомагнітне збурення рівня G1.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Британської геологічної служби, магнітна буря не має бути тривалою. Геомагнітна активність може зберігатися до 12 серпня, після чого почне поступово слабшати. Очікується, що 13 серпня показники повернуться до нижчих значень, а приблизно до 14 серпня ситуація стабілізується.

Водночас прогноз сонячної активності вказує на можливе посилення бурі 12 серпня. За даними Meteoagent, 11 серпня К-індекс становить близько 2,7, що відповідає низькому, зеленому рівню геомагнітної активності. Сонячний спалах також перебуває на зеленому рівні — B4. Однак уже наступного дня К-індекс може піднятися до 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. 13 серпня прогнозується його зниження приблизно до 3,3.

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть помічати зміни у самопочутті. Серед можливих скарг називають головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, нудоту, коливання артеріального тиску, біль у суглобах і спині. У людей із хронічними захворюваннями самопочуття також може погіршуватися.

Водночас важливо враховувати, що вплив магнітних бур на самопочуття людини науково не доведений однозначно. Тому погіршення стану не варто автоматично пояснювати лише сонячною активністю. Якщо симптоми сильні або незвичні, краще звернутися до лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сонячна активність поступово наближається до спаду, адже наша зоря рухається до мінімуму свого поточного циклу. Водночас повністю спокійним Сонце назвати не можна: на його поверхні продовжують виникати плями та відбуватися спалахи. Лише нещодавно вчені зафіксували 10 сонячних спалахів протягом однієї доби. Такі явища нерідко супроводжуються корональними викидами маси (КВМ) — потоками плазми та заряджених частинок, які після досягнення Землі здатні провокувати геомагнітні збурення.