Землю накрыла страшная 5-балльная магнитная буря: сколько продлится мегашторм G1

На Солнце 8 августа произошел корональный выброс массы, последствия которого, по прогнозам исследователей, могут достигнуть Земли уже 11 августа. Ожидается, что это приведет к новому геомагнитному возмущению уровня G1.

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По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря не должна продолжаться. Геомагнитная активность может сохраняться до 12 августа, после чего начнет постепенно ослабевать. Ожидается, что 13 августа показатели вернутся к более низким значениям, а примерно к 14 августа ситуация стабилизируется.

В то же время, прогноз солнечной активности указывает на возможное усиление бури 12 августа. По данным Meteoagent, 11 августа К-индекс составляет около 2,7, что соответствует низкому, зеленому уровню геомагнитной активности. Солнечная вспышка также находится на зеленом уровне – B4. Однако уже на следующий день К-индекс может подняться до 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. 13 августа прогнозируется его понижение примерно до 3,3.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут подмечать изменения в самочувствии. Среди возможных жалоб называют головную боль, головокружение, слабость, сонливость, тошноту, колебания АД, боли в суставах и спине. У людей с хроническими заболеваниями самочувствие может ухудшаться.

В то же время важно учитывать, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека научно не доказано однозначно. Поэтому ухудшение состояния не следует автоматически объяснять только солнечной активностью. Если симптомы сильны или непривычны, лучше обратиться к врачу.

Портал "Комментарии" уже писал, что Солнечная активность постепенно приближается к спаду, ведь наша заря движется к минимуму своего текущего цикла. В то же время, полностью спокойным Солнце назвать нельзя: на его поверхности продолжают возникать пятна и вспышки. Только недавно ученые зафиксировали 10 солнечных вспышек в течение суток. Такие явления нередко сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ) — потоками плазмы и заряженных частиц, которые по достижении Земли способны провоцировать геомагнитные возмущения.